Lindsey Vonn pokazala, kakšno je njeno življenje po grozljivem zlomu in štirih operacijah (VIDEO)

Ameriška smučarka Lindsey Vonn je bila pred nekaj dnevi že četrtič operirana na levem kolenu, ki si ga je hudo poškodovala v smuku na zimskih olimpijskih igrah. Odločila se je za nastop, čeprav so ji bili križni ligamenti že natrgani, in to se ni dobro končalo. Prišlo je do padca in hudo si je poškodovala prav to levo koleno, ki ga je pred kratkim poškodovala tudi na tekmi svetovnega pokala v Crans Montani.

Od takrat je prestala štiri operacije in na družbenih omrežjih je pokazala, kako trenutno izgleda njeno življenje.

»Hvaležana sem prijateljem, družini, svoji ekipi in vsemu medicinskemu osebju, ki me vrača nazaj k sebi ... Počasi se vračam v življenje, vračam se k osnovam in preprostim stvarem v življenju, ki največ pomenijo. Nasmeh. Smeh. Ljubezen,« je zapisala.