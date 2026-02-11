Lindsey Vonn se je oglasila iz bolnišnice po operaciji. Poglejte, kako je videti njena noga (FOTO)

Smučarska legenda Lindsey Vonn (41) se je oglasila iz bolnišnice po dramatičnem padcu v olimpijskem smuku. Američanka je v vsega nekaj dneh prestala tri operativne posege, fotografije iz bolnišnične postelje pa je delila na družabnih omrežjih.

»Danes sem imela tretjo operacijo in potekala je uspešno. Beseda „uspeh“ ima zdaj povsem drugačen pomen kot pred nekaj dnevi. Napredujem, čeprav počasi, a vem, da bom v redu,« je sporočila in se zahvalila medicinski ekipi, družini, prijateljem ter navijačem za podporo.

Poudarila je, da ji moč dajejo kolegi iz ameriške reprezentance, za katere zdaj navija iz bolnišnične sobe.

FOTO: @lindseyvonn Via Instagram @lindseyvonn Via Reuters

Huda poškodba goleni

Spomnimo, Vonn je izgubila nadzor že v zgornjem delu proge med smukom in silovito padla. Med neposrednim prenosom so se slišali njeni kriki, v bolnišnico so prepeljali s helikopterjem.

Dodatno resnost vsemu skupaj daje dejstvo, da je na igre prišla z že obstoječo poškodbo – pretrganimi ligamenti v levem kolenu.

Američanka je konec leta 2024 po skoraj šestih letih upokojitve napovedala vrnitev na bele strmine. Tik pred olimpijskimi igrami je grdo padla na smukaški preizkušnji v Crans Montani in pretrgala sprednjo križno vez. Kljub poškodbi je želela pri 41 letih ponoviti dosežek izpred 16 let, ko je bila zlata na OI v Whistlerju. A se tveganje ni izšlo. Na nedeljskem smuku je tekmovala z opornico, a kmalu po startu grdo padla in si zlomila nogo. Lindsey Vonn je ena najboljših smučark v zgodovini. Osvojila je 84 zmag, več jih imata le Šved Ingemar Stenmark (86) in rojakinja Mikaela Shiffrin (108).

Po pregledu so ugotovili kompleksen zlom golenice na več mestih, zaradi česar so ji vstavili zunanji fiksator, ki stabilizira kost. Gre za resno poškodbo, ki zahteva dolgotrajno okrevanje.

Kako dolgo bi lahko trajala vrnitev?

Italijanski ortopedi ocenjujejo, da se športniki s takšno vrsto zloma na sneg vračajo lahko v obdobju od osmih do enajstih mesecev, pod pogojem, da ne pride do zapletov. Kot primer navajajo Federico Brignone, ki se je na tekmovanja vrnila deset mesecev po večkratnih zlomih noge in pretrganju sprednje križne vezi.

Strokovnjaki poudarjajo, da bodo imele v Vonninem primeru pomembno vlogo starost, motivacija in kakovost rehabilitacije. Američanka ima za sabo že resne operacije kolena, vključno z delno zamenjavo sklepa.

Čeprav so se njene olimpijske sanje tokrat končale boleče, iz sporočila iz bolnišnice lahko sklepamo, da se povratku – vsaj za zdaj – ne odpoveduje.