»Lindsey Vonn so dobesedno žrtvovali, kar vrgli so jo po tisti planini navzdol«

Huda nesreča Lindsey Vonn na smuku med zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu je sprožila ostro reakcijo nekdanjega svetovnega prvaka v hitrostnem drsanju Erbena Wennemarsa. Po njegovih besedah Američanka sploh ne bi smela nastopiti. »Gledati to je bilo grozno, strašno,« je ponovil Wennemars. »Posnetki so me šokirali in moram priznati, da sem tudi besen. Besen sem na organizatorje, besen sem na ameriško reprezentanco. Menim, da je popolnoma neodgovorno, da so ji dovolili spust s tiste gore.«

Vonnova je pred igrami utrpela hudo poškodbo, vključno s pretrganjem križnih vezi, a se je kljub temu odločila nastopiti. To je, pravi Wennemars, povsem nerazumno. »Gre za 41-letno žensko, a to ne spremeni dejstva, da je izpostavljena skrajnemu tveganju. Vsi jo hvalijo, vsi si želijo, da bi blestela, a ona je bila dobesedno žrtvovana. Dovolili so ji spust s tiste gore in to je popolnoma neodgovorno,« nadaljuje nekdanji športnik. Wennemars meni, da bi ji morali jasno povedati, da je z medicinskega vidika nemogoče iti na progo: »‘Najboljša smučarka smuka vseh časov si, na olimpijskih igrah boš dobila častni aplavz, vendar ne smeš tvegati,’ to je bilo tisto, kar bi ji morali reči.«

Medtem ko nekdanja olimpijska hitrostna drsalka Ireen Wüst meni, da Vonnova dobro pozna svoje telo in je s testi ter treningi dokazala pripravljenost za nastop, je Wennemars drugačnega mnenja. »Če pogledate, kako je stala na startu, kako se je majala skozi prve zavoje in na koncu tako hudo padla … To je popolnoma neodgovorno,« sklene.

Po Wennemarsu bi morali zdravniki in Mednarodni olimpijski komite preprečiti takšen scenarij: »Vsi si želijo zgodbo o junakinji, a nihče ne sme tvegati človeškega življenja. Upam, da bo okrevala in spet normalno hodila, ker to, kar sem videl, je bilo grozno.«