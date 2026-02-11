  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BURNI ODZIVI

»Lindsey Vonn so dobesedno žrtvovali, kar vrgli so jo po tisti planini navzdol«

»Gledati to je bilo grozno, strašno,« je dejal Wennemars. »Posnetki so me šokirali in moram priznati, da sem tudi besen. Besen sem na organizatorje, besen sem na ameriško reprezentanco. Menim, da je popolnoma neodgovorno, da so ji dovolili spust s tiste gore.«
Vonn je ena najboljših smučark v zgodovini. Vsega skupaj je osvojila 84 zmag, več jih imata le Šved Ingemar Stenmark (86) in rojakinja Mikaela Shiffrin (108). Do dveh zmag je prišla to zimo po vrnitvi v beli cirkus po tekmovalni upokojitvi leta 2019.) FOTO: Marco Bertorello AFP
Vonn je ena najboljših smučark v zgodovini. Vsega skupaj je osvojila 84 zmag, več jih imata le Šved Ingemar Stenmark (86) in rojakinja Mikaela Shiffrin (108). Do dveh zmag je prišla to zimo po vrnitvi v beli cirkus po tekmovalni upokojitvi leta 2019.) FOTO: Marco Bertorello AFP
S. U.
 11. 2. 2026 | 17:59
2:26
A+A-

Huda nesreča Lindsey Vonn na smuku med zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu je sprožila ostro reakcijo nekdanjega svetovnega prvaka v hitrostnem drsanju Erbena Wennemarsa. Po njegovih besedah Američanka sploh ne bi smela nastopiti. »Gledati to je bilo grozno, strašno,« je ponovil Wennemars. »Posnetki so me šokirali in moram priznati, da sem tudi besen. Besen sem na organizatorje, besen sem na ameriško reprezentanco. Menim, da je popolnoma neodgovorno, da so ji dovolili spust s tiste gore.«

image_alt
Prvič po grozljivem padcu se je oglasila Lindsey Vonn: ne boste verjeli, kaj je zapisala

image_alt
Travmatolog Macura razkriva, kaj pomeni poškodba, ki je ohromila Lindsey Vonn

Vonnova je pred igrami utrpela hudo poškodbo, vključno s pretrganjem križnih vezi, a se je kljub temu odločila nastopiti. To je, pravi Wennemars, povsem nerazumno. »Gre za 41-letno žensko, a to ne spremeni dejstva, da je izpostavljena skrajnemu tveganju. Vsi jo hvalijo, vsi si želijo, da bi blestela, a ona je bila dobesedno žrtvovana. Dovolili so ji spust s tiste gore in to je popolnoma neodgovorno,« nadaljuje nekdanji športnik. Wennemars meni, da bi ji morali jasno povedati, da je z medicinskega vidika nemogoče iti na progo: »‘Najboljša smučarka smuka vseh časov si, na olimpijskih igrah boš dobila častni aplavz, vendar ne smeš tvegati,’ to je bilo tisto, kar bi ji morali reči.«

Medtem ko nekdanja olimpijska hitrostna drsalka Ireen Wüst meni, da Vonnova dobro pozna svoje telo in je s testi ter treningi dokazala pripravljenost za nastop, je Wennemars drugačnega mnenja. »Če pogledate, kako je stala na startu, kako se je majala skozi prve zavoje in na koncu tako hudo padla … To je popolnoma neodgovorno,« sklene.

Po Wennemarsu bi morali zdravniki in Mednarodni olimpijski komite preprečiti takšen scenarij: »Vsi si želijo zgodbo o junakinji, a nihče ne sme tvegati človeškega življenja. Upam, da bo okrevala in spet normalno hodila, ker to, kar sem videl, je bilo grozno.«

Več iz teme

Lindsey Vonnpoškodbaolimpijske igre
ZADNJE NOVICE
19:06
Novice  |  Svet
V NEMČIJI

Javnost besna: Rom Huso od države prejema 7250 evrov mesečno, ima kazenski dosje, ne morejo mu nič

Huso B. bi moral biti že zdavnaj deportiran iz Nemčije zaradi goljufije, vendar ima osem otrok, zato ga niso.
11. 2. 2026 | 19:06
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
PROIZVODNJA

Mafijski obračuni v vojni obešalnikov

V toskanskem mestu Prato že skoraj dve leti poteka vojna med kitajskimi kriminalnimi tolpami, ki nadzirajo tamkajšnjo industrijo hitre mode.
Veso Stojanov11. 2. 2026 | 19:00
18:59
Bulvar  |  Glasba in film
THE POGUES

Umrl bobnar kultne skupine, žalostno vest so potrdili strti kolegi

Več let se je boril s kronično obstruktivno pljučno boleznijo.
11. 2. 2026 | 18:59
18:48
Novice  |  Svet
TURČIJA

Poglejte, kako so se stepli v parlamentu: opozicija nad spornega tožilca, sledil kaos (VIDEO)

Turške oblasti sicer trdijo, da je pravosodje neodvisno.
11. 2. 2026 | 18:48
18:22
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Slaba novica iz Rogaške Slatine: toliko delavcev bodo odpustili v Steklarni Rogaška

Gre za težko, a nujno odločitev, ki naj bi zagotovila stabilnost poslovanja in omogočila nadaljnji razvoj podjetja, pravijo v mednarodni skupini Fiskars Group.
11. 2. 2026 | 18:22
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: opustimo tisto, kar nam ne služi več

Bodite pozorni na morebitne nesporazume v komunikaciji.
11. 2. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ni uspešno

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za lačne oči, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki