Lindsey Vonn v čustvenem zapisu udarila nazaj! »Nisem sebična. Vrnitev ni bila zaman, bila je vse«

Ameriška alpska smučarka Lindsey Vonn navkljub hudemu padcu na olimpijskem smuku ne obžaluje vrnitve na bele strmine. Američanka je na družbenem omrežju Instagram ob tem še zapisala, da ni dosegla glavnega cilja, a je vseeno ponosna na svoje dosežke.

»Vrnitev ni bila zaman, bila je vse. To niso bile sanje,« je na Instagramu zapisala Vonn.

Iz njenega zapisa je moč razbrati, da se svojih dosežkov v letošnji sezoni nikakor ne sramuje. »Uspelo mi je. Prišla sem nazaj po številnih operacijah kolena. To se je mnogim glede na moja leta zdelo nemogoče. Ti spomini mi bodo ostali za vedno. Vsak trenutek je bil nekaj posebnega in vrednega,« je v čustvenem zapisu poudarila Vonn.

Specialistka za hitri disciplini je ob tem naštela, kaj vse je dosegla v letošnji sezoni in izpostavila dve zmagi na smukih za svetovni pokal in prevzem mesta vodilne v smukaškem seštevku.

Dodala je še, da se ne strinja s tistimi, ki pravijo, da je sebična in da bi morala mesto za nastop na olimpijskih igrah prepustiti nekomu drugemu, saj si je treba nastop na olimpijskih igrah zaslužiti.

»Ni mi uspelo narediti vsega, a sem vseeno naredila veliko,« je zapis končala Vonn, ki je v svetovnem pokalu dosegla 84 zmag.