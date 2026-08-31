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NE BO VEČ IGRAL ZA REPREZENTACO

Lionel Messi, ki mu je pred nekaj tedni umrl oče, zdaj sporočil šokantno odločitev

Devetintridesetletni nogometni zvezdnik,ki mu je pred nekaj tedni umrl oče, je z izbrano vrsto nazadnje julija igral v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi.
Lionel Messi REUTERS/Lee Smith/File Photo FOTO: Lee Smith Reuters
Lionel Messi REUTERS/Lee Smith/File Photo FOTO: Lee Smith Reuters
STA, M. U.
 31. 8. 2026 | 17:58
 31. 8. 2026 | 17:58
1:43
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Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je sporočil, da ne bo več igral za reprezentanco. Devetintridesetletni Messi,ki mu je pred nekaj tedni umrl oče, je z izbrano vrsto nazadnje julija igral v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi.

»Od finala je minilo nekaj časa in po dolgem premisleku želim vsem sporočiti, da končujem reprezentančno kariero. To je odločitev, ki me močno boli, a menim, da je pravi čas,« je osemkratni dobitnik zlate žoge zapisal na Instagramu. Messi, ki še vedno uspešno igra za Inter Miami v severnoameriški ligi MLS, se je od reprezentance že enkrat poslovil. In sicer leta 2016, preden se je vrnil na svetovno prvenstvo leta 2018 in štiri leta pozneje zmagal v Katarju.

Argentinca je poleg finala, ki ga je 19. julija v New Yorku izgubil proti Španiji, zelo prizadela tudi smrt 68-letnega očeta Jorgeja Messija. Sredi avgusta je izjavil, da najbrž ne bo več dolgo igral nogometa, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP. Messi, ki je v klubski karieri večino časa igral za Barcelono ter nato tudi za Paris Saint-Germain, je z Argentino poleg svetovnega naslova 2022 dvakrat osvojil tudi južnoameriško prvenstvo (2021, 2024). Za izbrano vrsto je zbral 207 nastopov in 125 zadetkov.

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