Lionel Messi, ki mu je pred nekaj tedni umrl oče, zdaj sporočil šokantno odločitev

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je sporočil, da ne bo več igral za reprezentanco. Devetintridesetletni Messi,ki mu je pred nekaj tedni umrl oče, je z izbrano vrsto nazadnje julija igral v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi.

»Od finala je minilo nekaj časa in po dolgem premisleku želim vsem sporočiti, da končujem reprezentančno kariero. To je odločitev, ki me močno boli, a menim, da je pravi čas,« je osemkratni dobitnik zlate žoge zapisal na Instagramu. Messi, ki še vedno uspešno igra za Inter Miami v severnoameriški ligi MLS, se je od reprezentance že enkrat poslovil. In sicer leta 2016, preden se je vrnil na svetovno prvenstvo leta 2018 in štiri leta pozneje zmagal v Katarju.

Argentinca je poleg finala, ki ga je 19. julija v New Yorku izgubil proti Španiji, zelo prizadela tudi smrt 68-letnega očeta Jorgeja Messija. Sredi avgusta je izjavil, da najbrž ne bo več dolgo igral nogometa, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP. Messi, ki je v klubski karieri večino časa igral za Barcelono ter nato tudi za Paris Saint-Germain, je z Argentino poleg svetovnega naslova 2022 dvakrat osvojil tudi južnoameriško prvenstvo (2021, 2024). Za izbrano vrsto je zbral 207 nastopov in 125 zadetkov.