Ljubezenska drama! Osvojil bron, pa pred kamero priznal, da jo je prevaral (FOTO in VIDEO)

Norveški biatlonec Sturla Holm Laegreid je po osvojitvi bronaste olimpijske kolajne na 20-kilometrski preizkušnji v Anterselvi presenetil javnost z zelo osebno izpovedjo. S solzami v očeh je javno povedal, da je prevaral svojo partnerko. Nezvestobo ji je priznal teden dni pred začetkom olimpijskih iger, zato ga je zapustila.

»Obstaja nekdo, s komer sem si želel podeliti ta uspeh, a ta oseba morda danes ni gledala tekme. Pred šestimi meseci sem spoznal ljubezen svojega življenja - najlepšo in najbolj ljubeznivo osebo na svetu. Pred tremi meseci pa sem naredil svojo največjo napako in jo prevaral. To sem ji povedal pred enim tednom. Ti dnevi so bili najhujši v mojem življenju,« je za norveško televizijo NRK izjavil 28-letni Laegreid.

Čeprav svoje partnerke ni omenil, jo je primerjal z najprestižnejšo nagrado olimpijskih iger.

Njegovi reprezentančni kolegi za dogajanje vedeli

Laegreid je nameraval povedati svojo zgodbo, če bi osvojil medaljo. Držal je besedo. V živo na televiziji. S ciljem, da bi jo dobil nazaj, je povedal Johannes Dale-Skjevdal.

Sturla Holm Laegreid. FOTO: Matthew Childs Reuters

Pozneje je Laegreid pojasnil, da se je po tekmi počutil zelo čustveno zaradi decembrske nenadne smrti reprezentančnega kolega Siverta Guttorma Bakkna.