  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZOI 2026

Ljubezenska drama! Osvojil bron, pa pred kamero priznal, da jo je prevaral (FOTO in VIDEO)

Nezvestobo ji je priznal teden dni pred začetkom olimpijskih iger, zato ga je zapustila.
Sturla Holm Laegreid. FOTO: Matthew Childs Reuters
Sturla Holm Laegreid. FOTO: Matthew Childs Reuters
STA, M. U.
 10. 2. 2026 | 19:08
 10. 2. 2026 | 19:16
1:37
A+A-

Norveški biatlonec Sturla Holm Laegreid je po osvojitvi bronaste olimpijske kolajne na 20-kilometrski preizkušnji v Anterselvi presenetil javnost z zelo osebno izpovedjo. S solzami v očeh je javno povedal, da je prevaral svojo partnerko. Nezvestobo ji je priznal teden dni pred začetkom olimpijskih iger, zato ga je zapustila.

»Obstaja nekdo, s komer sem si želel podeliti ta uspeh, a ta oseba morda danes ni gledala tekme. Pred šestimi meseci sem spoznal ljubezen svojega življenja - najlepšo in najbolj ljubeznivo osebo na svetu. Pred tremi meseci pa sem naredil svojo največjo napako in jo prevaral. To sem ji povedal pred enim tednom. Ti dnevi so bili najhujši v mojem življenju,« je za norveško televizijo NRK izjavil 28-letni Laegreid.

Čeprav svoje partnerke ni omenil, jo je primerjal z najprestižnejšo nagrado olimpijskih iger.

Njegovi reprezentančni kolegi za dogajanje vedeli

Laegreid je nameraval povedati svojo zgodbo, če bi osvojil medaljo. Držal je besedo. V živo na televiziji. S ciljem, da bi jo dobil nazaj, je povedal Johannes Dale-Skjevdal.

Sturla Holm Laegreid. FOTO: Matthew Childs Reuters
Sturla Holm Laegreid. FOTO: Matthew Childs Reuters

Pozneje je Laegreid pojasnil, da se je po tekmi počutil zelo čustveno zaradi decembrske nenadne smrti reprezentančnega kolega Siverta Guttorma Bakkna.

Več iz teme

olimpijske igreNorveškašport zasebnoSturla Holm Laegreid
ZADNJE NOVICE
20:06
Novice  |  Slovenija
DOPUST NA UGLJANU

Nove težave za Goloba, KPK prejela nova prijavo

Gre za lansko dopustovanje na Ugljanu.
10. 2. 2026 | 20:06
20:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
ANOREKSIJA

Posthumno pismo Slovenke z anoreksijo: Prosim, pomagajte mi, ne pustite me umreti

Objavljamo posthumno pismo mlade študentke medicine, ki ga začne z besedami: "Poskusite me najprej spoznati. Mene, Zalo." In konča z opozorilom, da anoreksija ni izbira.
10. 2. 2026 | 20:00
19:45
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Vse se začne v kuhinji: psihologinja razkriva skrivnost srečnih parov

Ko govorimo o partnerskih odnosih, so pogosto prav majhne stvari tiste, ki ohranjajo ljubezen in bližino.
10. 2. 2026 | 19:45
19:30
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGIČNO

Zakaj je Ema umrla? Mama Sanja: »Sestra je prišla iz operacijske dvorane in mi rekla, naj molim, da preživi«

Ob smrti deklice (4) se je oglasilo ministrstvo za zdravje, ki je v bolnišnico poslalo inšpekcijo, bolnišnica pa je opravila tudi notranji nadzor.
10. 2. 2026 | 19:30
19:21
Bulvar  |  Domači trači
ISKRENO SPREGOVORILA

Petra Parovel in OnlyFans: »Denar ne osreči«

Na vprašanje sledilcev je odgovorila brez zadržkov in opozorila na posledice, ki jih po njenem mnenju prinaša normalizacija takšnega zaslužka.
10. 2. 2026 | 19:21
19:08
Šport  |  Športni trači
ZOI 2026

Ljubezenska drama! Osvojil bron, pa pred kamero priznal, da jo je prevaral (FOTO in VIDEO)

Nezvestobo ji je priznal teden dni pred začetkom olimpijskih iger, zato ga je zapustila.
10. 2. 2026 | 19:08

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki