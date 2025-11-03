Ljubljano pretresa tragična smrt Gorazda (FOTO)

Ljubljanska navijaška skupina Green Dragons je te dni zavita v črnino. Kot so sporočili na družbenih omrežjih, se je za vedno poslovil njihov član Gorazd Hude.

»Pretresla nas je vest o tragični izgubi našega člana Gorazda,« so zapisali in napovedali, da se bodo od njega na tribuni poslovili na tekmi v Kopru, ki je bila na sporedu minulo nedeljo. Kot so dodali, bo pogreb v soboto na ljubljanskih Žalah. »Družini izrekamo iskreno sožalje,« so že zapisali ob Gorazdovi črno-beli fotografiji.

Sožalje družini izreka tudi naše uredništvo.