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PLEZANJE

Lučka Rakovec premagala raka in stopila na oder

Osvojila je tretje mesto na evropskem prvenstvu. Odlična popotnica za domačo tekmo v Kopru z Janjo Garnbret.
V Lavalu je osvojila tretje mesto. FOTO: Grega Valančič/PZS

V Lavalu je osvojila tretje mesto. FOTO: Grega Valančič/PZS

Ponosna je bila na svojo kolajno. FOTO: Grega Valančič/PZS

Ponosna je bila na svojo kolajno. FOTO: Grega Valančič/PZS

Veseli se tekme v Kopru. FOTO: Jože Suhadolnik

Veseli se tekme v Kopru. FOTO: Jože Suhadolnik

Slovenski aduti v Kopru bodo Luka Potočar, Janja Garnbret, Rosa Rekar in Lučka Rakovec. FOTO: Jože Suhadolnik

Slovenski aduti v Kopru bodo Luka Potočar, Janja Garnbret, Rosa Rekar in Lučka Rakovec. FOTO: Jože Suhadolnik

V Lavalu je osvojila tretje mesto. FOTO: Grega Valančič/PZS
Ponosna je bila na svojo kolajno. FOTO: Grega Valančič/PZS
Veseli se tekme v Kopru. FOTO: Jože Suhadolnik
Slovenski aduti v Kopru bodo Luka Potočar, Janja Garnbret, Rosa Rekar in Lučka Rakovec. FOTO: Jože Suhadolnik
Peter Zalokar
 2. 9. 2026 | 06:47
4:46
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Janja Garnbret bo prvo ime jubilejne 30. tekme svetovnega pokala (zdaj svetovne serije) v težavnostnem plezanju, ki ga bo v petek (kvalifikacije in polfinale) in soboto (finale) gostila zunanja stena PC Plus Climbing na koprski Bonifiki. Toda precejšnje pozornosti bo deležna tudi Lučka Rakovec, ki je konec tedna osvojila bronasto kolajno na evropskem prvenstvu v Lavalu v Franciji. To je bilo njeno prvo odličje, odkar je premagala konec leta 2023 odkritega raka na ščitnici.

Bron, ki sveti kot zlato

Janja Garnbret: »Lučka je absolutno fantastična. Zdi se mi, da je to bron, ki sveti kot zlato. Zelo sem bila vesela zanjo, niti ne znam povedati, kako. Ko sem gledala tekmo, sem stiskala pesti. Glede na to, čez kaj vse je šla, sem res vesela, da se je pobrala. Sama je rekla, da se spet počuti tako dobro kot pred nekaj leti. Upam, da ji bo šlo tako še naprej in da bo tudi v Kopru pokazala to, kar zna. Vsi smo presrečni, v prejšnjih letih se je občutila njena odsotnost.«

Hči kranjskega župana in predsednika Hokejske zveze Slovenije Matjaža Rakovca ter dekle najboljšega slovenskega plezalca Luke Potočarja se je lani vrnila s finalom in sedmim mestom na svetovnem prvenstvu v Seulu, letos pa stopila na zmagovalni oder prvič, odkar je bila leta 2019 kot 18-letnica presenetljiva evropska prvakinja v Edinburghu. Kot je povedal slovenski selektor Gorazd Hren, je Rakovčeva vso sezono kazala zelo dobro formo, na treningih kazala izvrstno plezanje, vendar se na tekmah to ni pokazalo. V Lavalu pa se je končno izšlo, njen rezultat pa je s petim mestom dopolnila Mia Krampl.

Ponosna je bila na svojo kolajno. FOTO: Grega Valančič/PZS
Ponosna je bila na svojo kolajno. FOTO: Grega Valančič/PZS
V sedmih letih se vse obrne, pravi ljudski rek. Sedem let je minilo, odkar je bila evropska prvakinja, takrat je tudi stala na stopničkah domače tekme v Kranju, dolga doba za športnega plezalca ... »To obdobje je bilo težko, ne bi ga ponovila, ampak sem vesela, kje sem trenutno. Ta bron v Lavalu dokazuje, da sem se vrnila na raven, na kateri sem bila prej. Vso sezono sem imela stalno formo, vendar mi je ni uspelo pokazati na tekmah. To je zdaj lepa spodbuda za naprej. V Koper lahko grem samozavestno in upam na čim boljši nastop,« si je dobre občutke povrnila Kranjčanka. Njen nasmeh je pokazal, koliko ji pomeni ta kolajna? »Pomeni mi zelo veliko, dolgo časa je minilo od zadnjih stopničk. Je zelo lepa popotnica za nadaljevanje kariere in potrdilo, da je ta trud poplačan.«

Kolajna v idealnem času

Težko bi prišla ob boljšem času, manj kot teden dni pred domačo tekmo, jubilejno 30. v Kopru. Zelo se je veseli. »Ta rezultat je res prišel v idealnem času, saj sem bila razočarana, ker se je mi je rezultat na tekmah stalno izmikal in ni kazal moje resnične forme. Tekma v Lavalu ni bila nič drugačna kot tiste v svetovni seriji, vendar se je končno vse skupaj sestavilo in sem pokazala dober nastop. V Kopru upam, da bom te pozitivne občutke čim bolje izkoristila,« je v novem Centru za obiskovalce Kraški rob na Črnem Kalu povedala Rakovčeva, ki je 6. maja dopolnila 25 let.

Trud je bil poplačan

Gorazd Hren, selektor: »EP se večini ni izšlo povsem po željah, toda Lučka je navdušila z medaljo. Zelo sem vesel zanjo. Ne samo zaradi njene življenjske zgodbe, ampak tudi zato, ker je bila vso sezono dobro pripravljena in je plezala najboljše v karieri, toda pravih rezultatov ni bilo. V Lavalu pa se ji je izšlo in trud je bil poplačan.«

V Franciji je rešila slovensko čast. Selektor Hren si je obetal boljše rezultate predvsem od Rose Rekar in Potočarja, prinesla ga je zadnja, ki se je pridružila odpravi. Njen nastop je bil namreč vprašljiv, ker ji je poškodovala prst. »Lepo je bilo, vedela sem, da je Luki in Rosi pa tudi Luciji (Tarkuš; op. p.) v polfinalu spodletelo. Računali smo na kakšne stopničke več, posebej pri Luki. Vesela sem, da sem lahko rešila našo čast in poskrbela za dobro voljo v ekipi,« je bila nasmejana Rakovčeva, ki časa za proslavljanje odličja ni imela. »Tekmi v Lavalu in Kopru sta si zelo blizu, malo smo se podružili in to je vse. Bolj veselo bo po koncu sezone,« je pojasnila Lučka, ki še ne ve, ali se bo udeležila zadnje tekme v Čilu konec oktobra ali ne: »Bomo videli, vse je še odprto.«

Veseli se tekme v Kopru. FOTO: Jože Suhadolnik
Veseli se tekme v Kopru. FOTO: Jože Suhadolnik

Slovenski aduti v Kopru bodo Luka Potočar, Janja Garnbret, Rosa Rekar in Lučka Rakovec. FOTO: Jože Suhadolnik
Slovenski aduti v Kopru bodo Luka Potočar, Janja Garnbret, Rosa Rekar in Lučka Rakovec. FOTO: Jože Suhadolnik

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