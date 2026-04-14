NBA

Luka Dončić moral nujno zapustiti Španijo: zdaj se vrača v ZDA, a ne tudi na parket

Ni še pravi čas, da se Luka Dončić vrne na parket, vendar je čas, da se vrne k ekipi.
Še vedno ni znano, kdaj se bo Luka Dončić vrnil na parket. FOTO: Alonzo Adams Imagn Images Via Reuters Connect
N. Č.
 14. 4. 2026 | 09:55
Slovenski as Luka Dončić, ki je do poškodbe zadnje stegenske mišice igral svojo najboljšo sezono in bil v najožji konkurenci za MVP nagrado, prihaja v Los Angeles pred začetek NBA play-offa. Kot poroča ESPN, se bo Dončić v petek vrnil iz Španije, kjer je v preteklih dneh prejemal terapije.

Los Angeles Lakers so sezono zaključili na četrtem mestu Zahodne konference, v soboto pa jih čaka prvi tekmec v seriji play-offa proti Houston Rockets.

Še vedno ni znano, kdaj se bo Dončić vrnil na parket. Takšna poškodba običajno zahteva premor približno en mesec, zato je Slovenec odšel v Evropo, da bi pospešil okrevanje z alternativnimi metodami, piše ESPN.

Težave s poškodbami niso zaobšle Lakersov, saj je izven parketa tudi Austin Reaves. Medtem je zadeve v svoje roke vzel LeBron James, ki je briljiral in zasluženo prejel priznanje za igralca tedna na Zahodu. Povprečno je dosegal 24 točk, 9,7 asistenc in 6 skokov ter vodil ekipo do pomembnih zmag brez dveh velikih zvezd.

Dončić je sezono zaključil kot najboljši strelec lige s povprečjem 33,5 točk na tekmo, ob 8,3 asistencah in 7,7 skokih. Vendar pa s 64 odigranimi tekmami ni izpolnil pogoja za individualne nagrade, saj je za to potrebno odigrati vsaj 65 tekem.

Zaradi tega je njegov agent vložil zahtevo pri NBA ligi, naj naredijo izjemo zaradi »posebnih okoliščin«, saj je Dončić decembra izpustil dve tekmi, da je lahko prisostvoval pri rojstvu svoje hčerke v Sloveniji.

Po poročanju portala Ekipa je slovenski košarkarski zvezdnik Dončić iz Madrida konec tedna prišel v Slovenijo in bil tukaj večji del vikenda, nato pa se je vrnil v Madrid na drugi del terapij.

