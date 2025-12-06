Luka Dončić objavil prvo fotografijo novorojenčice, tako ji je ime

To, kar je čakala vsa Slovenija, je zdaj znano. Le nekaj dni po tem, ko sta Luka Dončić in Anamaria Goltes praznovala 2. rojstni dan prvorojenke Gabriele, se je par razveselil rojstva še druge hčerke. 26-letni košarkarski zvezdnik je zdaj razkril tudi ime najmlajše članice družine Dončić, tako se je Gabrieli pridružila še Olivia. To je Dončić potrdil z objavo na Instagramu.

Kot smo poročali, je zvezdnik za to priložnost pripotoval v domovino, kjer je ostal nekaj dni.

Že na poti nazaj v Los Angeles

Anamaria Goltes, ki se je z Dončićem spoznala v rosnih najstniških letih, je prvič rodila v Dallasu, tokrat pa je rojstvo potekalo v Sloveniji.

Je pa novopečeni očka, po poročanju portala 24.ur že odpotoval v Los Angeles, kjer ga čakajo nadaljnje športne obveznosti. Lakersi bodo naslednjo tekmo odigrali v gosteh pri Philadelphii.