Luka Dončić poskrbel za incident na tekmi: »Kaj za vraga počneš?« (VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers so nanizali štiri zaporedne zmage, Luka Dončić pa nadaljuje odlične predstave. Na tekmi proti Sacramentu je dosegel kar 40 točk, devet skokov in sedem asistenc, vendar pozornosti ni pritegnil le s svojo igro. V tretji četrtini je namreč prišlo do neprijetnega dogodka z navijačem, ki je sedel tik ob igrišču. Žoga je končala zunaj igrišča, navijač iz prve vrste pa jo je pobral in vrgel proti sodniku. Po Dončićevi oceni je to storil občutno premočno, zato se je Slovenec burno odzval.

»Kaj za vraga počneš?« je jezno vprašal navijača in zahteval, da ga odstranijo s tekme.

Po tekmi pojasnil, kaj ga je razjezilo

Dončić je o dogodku spregovoril tudi na novinarski konferenci. Pojasnil je, da ga ni motilo, ker je navijač sodniku podal žogo, temveč način, kako je to storil. »Žogo je res močno vrgel proti sodniku. Samo spraševal sem se: 'Kaj za vraga počne?'« je povedal slovenski reprezentant.

Dončić je bil v zadnjem času deležen tudi velikega komplimenta. Nekdanji košarkar in zdajšnji komentator Kendrick Perkins ga je primerjal z legendo Los Angeles Lakers Kobejem Bryantom, ki ga je Slovenec izjemno občudoval. »To je velika čast. Mislim, da vsi vemo, kdo je bil Kobe in kaj je pomenil vsem, še posebej v košarki. Bil je vzornik številnim ljudem. Zato mi ogromno pomeni, da me je omenil ob njegovem imenu,« je dejal Dončić.

Slovenski zvezdnik je spregovoril tudi o svoji obrambni igri, ki je v tej sezoni deležna precej pozornosti. »Ne vem, ali je to moja najboljša sezona v obrambi. V karieri sem imel nekaj dobrih obdobij, a očitno je tudi to med boljšimi. Kljub temu me čaka še veliko dela,« je priznal.

Dončić ima sicer po navedbah medijev 43-odstotni met za tri točke in 58-odstotno uspešnost meta za dve točki. Ob tem je poudaril, da na začetku kariere ni imel toliko svobode pri odločanju na igrišču in da si je moral svoje mesto šele izboriti.