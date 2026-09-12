Luka Dončić povsem spremenjen, tehnica naj bi kazala 105 kilogramov

Luka Dončić je letošnje poletje izkoristil predvsem za okrevanje po poškodbah in izboljšanje telesne pripravljenosti. Delo povzema pisanje ameriških medijev, ki navajajo, da naj bi slovenski košarkarski zvezdnik trenutno tehtal okoli 105 kilogramov, kar je približno šest kilogramov manj kot ob začetku prejšnje sezone.

Dončić se še vedno mudi v Ljubljani, kjer opravlja individualne treninge. Ameriški mediji so njegovo telesno preobrazbo že opazili in poudarjajo, da je videti precej vitkejši in telesno bolje pripravljen kot v preteklosti. Glavni cilj njegovega poletja je bila sicer popolna sanacija poškodb. Aprila si je poškodoval levo stegensko mišico, pred tem pa je imel težave tudi z mečno mišico. Zaradi tega je velik del priprav potekal pod nadzorom njegovega dolgoletnega osebnega trenerja Anžeta Mačka. Po končani rehabilitaciji se je Dončić osredotočil na moč, vzdržljivost in splošno telesno pripravljenost. Trenutno treninge razporeja med fitnes in košarkarsko dvorano, vendar še ne opravlja klasičnih moštvenih treningov s polno obremenitvijo in kontaktom.

V Sloveniji do 20. septembra

Po poročanju Dela naj bi v Sloveniji ostal približno do 20. septembra, nato pa se bo vrnil v Los Angeles in se postopoma vključil v priprave Lakersov. Los Angeles Lakers bodo prvo pripravljalno tekmo odigrali 5. oktobra proti Sacramentu, nova sezona lige NBA pa se bo zanje začela v noči na 22. oktober proti Golden State Warriors. Koliko bo Dončić igral že na pripravljalnih tekmah, še ni jasno. Po dolgotrajni rehabilitaciji bodo pri Lakersih zelo verjetno previdni, saj bo njegova zdravstvena pripravljenost eden ključnih dejavnikov pred novo sezono.