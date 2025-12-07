Luka Dončić proslavil rojstvo druge hčerke, znano, kdo je pel na zabavi

Zvezdnik slovenske košarkarske reprezentance in ekipe Los Angeles Lakers Luka Dončić je v teh dneh dobil drugo hčerko. Rojstvo je proslavil z zabavo, na kateri je po poročanju srbskega portala telegraf.rs pel glasbenik Saša Matić. To informacijo je po pisanju portala razkril pevec sam. Matić, ki je rojen v mestu Bihać, je tudi razkril, kateri pesmi ima slovenski košarkar rad. To sta Idemo anđele in Kralj izgubljenih stvari, piše telegraf.rs. Že dolgo je znano, da slovenski košarkar rad posluša glasbo s prostora nekdanje Jugoslavije. Svoj glasbeni izbor je pred časom velikokrat pokazal v objavah na Instagramu in že takrat smo lahko videli, da ima to glasbo rad.

Ni bilo veliko ljudi

Javno ni znanih veliko informacij o zabavi po rojstvu druge hčerke. Po pisanju omenjenega portala je Saša Matić povedal, da ni bilo veliko ljudi in da je bilo to intimno praznovanje, na katerem je pel uro in pol. Matić je sicer ta petek imel tudi en večji nastop v zagrebški Areni. Kot piše telegraf.rs, so bile vstopnice razprodane v rekordnem času. Nimamo informacij o tem, da bi bil na tem koncertu prisoten tudi Dončić. Časa za praznovanje nima na pretek, saj ga v prihodnjih dneh čakajo nove tekme v ligi NBA.

Kot smo že pisali, je Dončić javnosti že sporočil, da je njegovi drugi hčerki ime Olivia. Objavil je tudi njeno fotografijo. Prvo hčerko, Gabrielo, sta s partnerico Anamario Goltes dobila pred dvema letoma. Tudi njej je Dončić v teh dneh namenil objavo na Instagramu. Ob njenem rojstnem dnevu ji je napisal ganljivo voščilo.