Luka Dončić razkril, kaj so Lakersi počeli v Sloveniji: posnetki, ki jih še nismo videli (VIDEO)

Luka Dončić je pokazal še drugo plat zgodovinskega obiska Los Angeles Lakers v Sloveniji. Slovenski košarkarski zvezdnik je s kamero spremljal štiridnevno druženje svojih soigralcev in zdaj objavil posnetke, ki razkrivajo številne trenutke, skrite pred javnostjo.

Ko so avgusta člani slovitega moštva prispeli v Slovenijo, so jih na vsakem koraku spremljali navijači in mediji. A veliko dogajanja je ostalo za zaprtimi vrati. Dončić je zdaj objavil skoraj polurni video, v katerem je pokazal, kako so njegovi soigralci doživeli njegovo domovino.

Od Stožic do Bleda in Ljubljane

Obisk ni bil namenjen le druženju, ampak tudi pripravi na novo sezono lige NBA. Lakersi so opravili trening v ljubljanskih Stožicah, nato pa spoznavali slovenske znamenitosti. Dončić je svoje soigralce popeljal na Bled, kjer so veslali, se preizkusili v golfu in uživali v razgledih.

Košarkarji so obiskali tudi Ljubljano. Ogledali so si Ljubljanski grad, se zapeljali z ladjico po Ljubljanici in obiskali igrišče v Savskem naselju, kjer je Dončić kot otrok naredil prve košarkarske korake.

»Pred začetkom sezone sem Lakerse pripeljal v Slovenijo. Spremljale so nas kamere. Tukaj je, kar se je zgodilo,« je ob objavi posnetka zapisal Dončić.

Soigralci navdušeni nad Slovenijo

Dončićevi soigralci niso skrivali navdušenja nad obiskom. Zanje je bila Slovenija povsem nova izkušnja, saj so poleg košarke spoznali tudi okolje, iz katerega prihaja njihov zvezdniški soigralec.

Poseben vtis je na njih naredila narava. Med obiskom Bleda so občudovali jezero in okoliške gore, druženje pa so izkoristili tudi za krepitev odnosov zunaj košarkarskega parketa.