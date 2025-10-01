Luka Dončić se je oglasil iz Kalifornije (FOTO)

Po brezskrbnem poletju, ki ga je eden naših najboljših športnikov vseh časov preživel v rodni Sloveniji ter na Hrvaškem, se je Luka Dončić zdaj vrnil v Los Angeles. S kolegi iz Jezernikov so tudi že začeli s treningi za novo sezono, nekaj utrinkov pa je 26-letni košarkarski as delil tudi s svojimi oboževalci.

Za vse, ki radi pozabijo, kako hitro teče čas, je pripisal, da je to zanj že osmo leto, ki ga preživlja v ameriški profesionalni košarkarski ligi. Odločilni je bil zanj prvi poletni dan leta 2018, ko ga je na naboru NBA izbral klub iz Atlante, a so ga nato poslali v Dallas v zameno za drugega igralca.

V Dallasu je pri ekipi Mavericks Dončić hitro zlezel v srca navijačev, ne le s svojo odlično igro, ampak še posebej z dobro voljo, bil je dostopen in vedno pripravljen pomagati. Kot je razvidno iz komentarjev, ki so se vsuli pod njegovo objavo na družabnem omrežju, je Luka v Dallasu pustil velik pečat.

Čeprav je moral v začetku letošnjega leta zamenjati ekipo in se iz Teksasa preseliti na drugi konec države v Kalifornijo, ga imajo oboževalci in navijači Mavericksov še vedno zelo radi. »Ne igrač več za mojo najljubšo ekipo, a boš vedno moj najljubši košarkar,« je denimo zapisal eden, drugi pa: »Še vedno se ne zdi resnično, da si Jezernik. Dallas te ima rad.«