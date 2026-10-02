Luka Dončić še naprej želi svoji hčerki v ZDA, to je zdaj storil glede tega

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić si želi, da bi bili njegovi hčerki z njim v Los Angelesu in ne v Sloveniji pri njuni mami Anamarii Goltes. Po informacijah portala The Athletic je v skladu z mednarodnimi pravili vložil zahtevo za vrnitev svojih hčera iz Slovenije v Združene države Amerike. Za njuno vrnitev si je sicer prizadeval že prej, a pri tem ni bil uspešen, saj sta hčerki ostali pri Goltesovi v Sloveniji. Po besedah The Athletica takšni zahtevki sicer temeljijo na mednarodni (haaški) konvenciji.

Dončić je za omenjeni portal tudi jasno povedal, koliko mu pomenita hčerki: »Nič ni bolj pomembno za mene kot moji hčerki. Pri tem si želi, da bi bila tudi Goltesova v stiku z njima. »Storil bom vse, kar je potrebno, da zagotovim, da bosta v njunem življenju prisotna oba starša,« je še dodal.

Prost čas poleti namenil hčerkama

Dončić se je doslej vedno odzval na vpoklice v slovensko člansko košarkarsko reprezentanco, letos pa se je odločil, da se ne bo in da bo svoj čas poleti namenil svojima hčerkama. Pri tem so ga številni navijači podprli. Na družbenih omrežjih je poleti objavil več posnetkov druženj s hčerkama, nedavno pa se je moral od njiju posloviti, saj je odšel nazaj v ZDA, kjer ga čakajo košarkarske obveznosti. Ob slovesu je na družbenem omrežju Instagram objavil ganljiv zapis: »G+O, ne glede na to, kje na svetu je vajin Tati, ni dneva, ko ne bi bili v mojem srcu. Kamorkoli grem, sta vedno z menoj.«