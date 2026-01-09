Luka Dončić soigralce učil slovenščine in nasmejal splet (VIDEO)

Slovenščina velja za enega bolj težkih jezikov, z njenim učenjem pa ima mnogo tujcev obilico težav. Najbolj očiten razlog je seveda dvojina, ki našo materinščino dela posebno, a tudi zahtevno, koncept dvojine je namreč v večini svetovnih jezikov neznan. Nato pa so tu še naši posebni zvoki in njihove kombinacije, zaradi katerih se mnogim jezik skorajda zlomi. Kako težka je slovenščina, so zdaj dokazali soigralci našega košarkarskega asa Luke Dončića, ki jih je poskušal naučiti izgovoriti besedo košarka. Posnetek je na družabnem omrežju delil Dončićev klub Los Angeles Lakers, Lukovi kolegi pa so z neposrečeno izgovorjavo nasmejali mnoge. Luka je izbral res težko besedo, še posebej za Američane, ki ne poznajo črke »š«, zelo drugače od nas pa izgovorijo tudi črko »r«.

Da izziv ne bo lahek, je že takoj opazila mladi Jake LaRavia, ki je bil videti nekoliko zaskrbljen. »To je zelo drugačen jezik,« je dejal. In imel je prav. Košarkarji enega najboljših klubov v ligi NBA so košarka izgovorili vse od »kašaraka«, »kosark«, »kousaraka« do »kasakra«. V drugem poskusu je trem košarkarjem le uspelo, nato pa je sledil nov izziv. »Profesor« Dončić je soigralce vprašal, kaj po njihovem mnenju beseda pomeni. LaRavia je poskušal z logičnim sklepanjem. Ker del besede košarka zveni podobno kot angleški izraz za morskega psa (shark, op. p.), je domneval, da beseda pomeni »napad morskega psa«. In ni bil edini, ki je košarko povezal z morskimi psi. Tudi Jackson Hayes je sklepal podobno, in sicer da gre za dva morska psa. Pravilni odgovor je ponudil le Deandre Ayton, ki pa je več kot očitno zgolj ugibal, čeprav je zvenel izredno suvereno. Ko je Luka razkril pravilni odgovor, je bil Ayton namreč odkrito presenečen in seveda presrečen, da je bil kos tako zahtevnemu izzivu.

Celoten posnetek si lahko ogledate na spodnji povezavi (počakajte nekaj trenutkov, da se video naloži).