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Luka Dončić spregovoril o družini: pravi, da je bilo vse tako težko

V obsežnem pogovoru za ameriški športni medij je govoril tudi o drugih stvareh, ki so se mu dogajale.
Luka Dončić s hčerkama. FOTO: zaslonski posnetek/Instagram
Luka Dončić s hčerkama. FOTO: zaslonski posnetek/Instagram
STA, M. J.
 10. 10. 2026 | 16:43
 10. 10. 2026 | 17:09
4:13
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Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v obsežnem pogovoru za ameriški športni medij Sports Illustrated spregovoril o zahtevni pretekli sezoni, težavni ločenosti od hčerk, odgovornosti za poškodbo, ki je končala njegovo sezono, ter novi vlogi pri Los Angeles Lakers. Gre za intervju, ki ga je Chris Mannix objavil 8. oktobra. S Slovencem pa so ga opravili v Sloveniji. Najbolj osebni del intervjuja se dotika njegove družine. Dončić se je lani decembra vrnil v Slovenijo ob rojstvu druge hčerke Olivie. Med bivanjem v domovini se je z zaročenko Anamario Goltes sprl glede tega, ali bi starejšo hčerko Gabrielo odpeljal s seboj v Združene države. Po njegovem odhodu je posredovala policija, dogodek pa je pritegnil tudi pozornost ameriških medijev. Dončić se je nato vrnil v ZDA in se pridružil jezernikom. Hčerk po njegovih besedah ni videl do aprila. V intervjuju je opisal, kako močno je to vplivalo nanj.

»Zaradi tega je bilo vse v pretekli sezoni tako težko. Vsak dan si želiš biti ob svojih otrocih. Svoja otroka sem videl, koliko, štiri ali pet dni? To je nemogoče.« Na vprašanje, ali se je položaj že razrešil, je odgovoril previdno: »Upam. Še vedno ne vemo, ampak upam. Ne morem še ene sezone preživeti na tak način.«

Dončić je prevzel tudi odgovornost za poškodbo zadnje stegenske mišice, ki jo je staknil 2. aprila na tekmi proti Oklahomi. Čeprav je že v prvem polčasu začutil bolečino, je nadaljeval z igro in si v tretji četrtini poškodbo poslabšal. Priznal je, da bi moral prej odnehati. »Ko gre za mojo željo po zmagi, sem preprosto trmast,« je pojasnil. Odločitev obžaluje, saj je verjel, da so imeli Lakers dovolj kakovostno moštvo za boj za naslov prvaka.

Soigralce gostil v Ljubljani

Pomemben del poletja je namenil tudi povezovanju ekipe. Avgusta je soigralce gostil v Ljubljani, kjer so se ob treningih družili na večerjah, igrali golf in spoznavali njegovo domače okolje. Dončić je pojasnil, da je bilo bistveno, da se igralci bolje spoznajo. Po odhodu LeBrona Jamesa in številnih kadrovskih spremembah bodo morali člani franšize iz Los Angelesa hitro zgraditi moštveno kemijo. O Jamesu je govoril spoštljivo. Poudaril je, da mu je izkušeni zvezdnik pustil prostor, da igra po svoje, in da je v skupni sezoni užival. Prepričan je, da bi lahko jezerniki v končnici dosegli več, če sam in Austin Reaves ne bi imela težav s poškodbami. Pri novih soigralcih ceni predvsem tiste, ki znajo dobro braniti, zadeti z razdalje in ustvarjati z žogo. Dončić meni, da imajo jezerniki dovolj kakovostno ekipo, kar bi lahko bilo še posebej pomembno v končnici.

Luka Dončić je o LeBronu Jamesu govoril spoštljivo. FOTO: Isaiah J. Downing Imagn Images Via Reuters Connect
Luka Dončić je o LeBronu Jamesu govoril spoštljivo. FOTO: Isaiah J. Downing Imagn Images Via Reuters Connect

Medtem ko na igrišču izstopa po svoji tekmovalnosti, je v zasebnem življenju precej bolj zadržan. Njegova tekmovalnost včasih zaide predaleč, zlasti v odnosu do sodnikov. V pretekli sezoni je prejel 16. tehnično napako in avtomatično kazen ene tekme. Poskušal je najti načine, kako bi bolje obvladoval jezo, vendar mu niti nasvet, naj si v mislih prepeva pesem, ni pomagal, izpostavlja revija.

Evropska liga NBA

Mannix se je dotaknil tudi Dončićevega zanimanja za evropsko košarko. O načrtovani evropski ligi NBA je razpravljal tudi s komisarjem lige Adamom Silverjem. Podpira razvoj projekta, vendar opozarja na zapletenost evropskega košarkarskega okolja. Če bi ob evroligi in evropskem pokalu nastala še liga NBA Europe, bi po njegovem obstajala tri vzporedna tekmovanja. »To bodo tri lige. To je težko uskladiti. Morala bi biti ena liga. Tako to deluje,« je razmišljal o prihodnosti evropske klubske košarke.

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