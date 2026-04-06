Luka Dončić v Evropi poiskal zdravniško pomoč, Lakersi še vedno upajo na čudež

Po petkovi poškodbi, ki je pretresla ambicije celotne ekipe, se je Luka Dončić odločil za pomemben korak v procesu iskanja možnosti hitrega okrevanja. Po posvetu z zdravniško ekipo kluba in lastnimi strokovnjaki bo zdravljenje nadaljeval v Evropi, kjer želi pospešiti rehabilitacijo poškodovane mišice in si povečati možnosti za nastop v letošnji končnici lige NBA.

Po informacijah ameriških medijev gre za načrtovan pristop, s katerim želi slovenski zvezdnik izkoristiti bolj strokovne specializirane metode zdravljenja, ki naj bi mu omogočile hitrejšo vrnitev na parket. Čeprav napovedi niso rožnate upa, da bi v dveh tednih do končnice lahko stanje rešili, ali vsaj izboljšali. Medtem Lakersi že čutijo posledice njegovega izostanka. Ekipa je na zadnji tekmi izgubila proti Dallas Mavericks, pri čemer niso mogli računati niti na Austina Reavesa, ki bo prav tako zaradi poškodbe izpustil več tednov in enako tudi začetek končnice.

V klubu kljub temu ohranjajo previden optimizem. Končnica se začne 18. aprila, potencialna nasprotnika Lakersov v prvem krogu pa sta Minnesota Timberwolves in Houston Rockets. A zaradi oslabljenega kadra napredovanje nikakor ni zagotovljeno. Dončićeva sezona je bila sicer izjemna, a prekinjena z več zapleti. Zaradi poškodb, kazni po 16. tehnični napaki ter odsotnosti ob rojstvu otroka je zbral le 64 nastopov. To pomeni, da po pravilih lige ne izpolnjuje pogojev za individualne nagrade, vključno z nazivom MVP in uvrstitvijo v najboljšo peterko sezone, kjer je meja postavljena pri 65 odigranih tekmah.