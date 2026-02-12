  • Delo d.o.o.
V POSLOVNE VODE

Luka Dončić želi v NBA Europe

Slovenski zvezdnik je del skupine investitorjev, ki je kupila Vanoli Basket Cremono.
Luka Dončić še ni okreval po poškodbi. FOTO: Kiyoshi Mio/Reuters
Luka Dončić še ni okreval po poškodbi. FOTO: Kiyoshi Mio/Reuters
Nejc Grilc
 12. 2. 2026 | 06:50
2:22
A+A-

Luka Dončić je do začetka aktualne sezone zgolj s plačo v ligi NBA zaslužil več kot 150 milijonov dolarjev, številka bo z novo pogodbo močno narasla, ob tem so za Ljubljančana donosni tudi individualni sponzorski dogovori. Tudi zato se je Luka odločil, da se poda v poslovne vode in se pridruži skupini investitorjev, ki želijo v Rimu ustanoviti moštvo, ki bi nastopalo v novoustanovljeni ligi NBA Europe. Skupino investitorjev je zbral Donnie Nelson, s katerim je imel Luka v Dallasu odličen odnos, je tudi sin legendarnega Dona Nelsona in ima velik vpliv v košarkarskih krogih v ZDA. Dosegli so preliminarni dogovor za nakup moštva Vanoli Basket iz Cremone, ki igra v prvi italijanski ligi, trenutno so na visokem 9. mestu.

Brez Luke Dončića, LeBrona Jamesa in Austina Reavesa so LA Lakers proti San Antoniu izgubili s kar 108:136.

To je pomembno, saj se z moštvom želijo priključiti novi ligi NBA Europe, komisar lige Adam Silver pa zahteva, da imajo vsa moštva tudi licenco za nastopanje v domačih tekmovanjih, zato je bil nakup Vanoli Basketa za Dončića in partnerje odlična priložnost. Del skupine investitorjev naj bi bil tudi Dirk Nowitzki, ki pa zaenkrat te novice še ni potrdil. Dončić in partnerji bodo franšizo zdaj preselili v skoraj 500 kilometrov oddaljen Rim, na katerega meri Silver z ligo NBA Europe. Gre za enega največjih evropskih trgov, ki je košarkarsko še nepopisan list. Pravila Serie A določajo, da mora moštvo počakati dve leti, preden sprememba imena stopi v veljavo, zato je do nakupa moštva prišlo že zdaj, do začetka tekmovanja pa bo franšiza že lahko prevzela ime, ki ga bodo izbrali novi investitorji. Ob Rimu in Milanu v Italiji liga NBA Europe meri še na London, Manchester, Pariz, Madrid, Barcelono, Berlin, München, Atene in Istanbul, ki bi bili nosilci 12 stalnih licenc v ligi, ki svoja vrata odpira septembra 2027. Štiri mesta bodo na voljo za zmagovalca FIBA lige prvakov in tri zmagovalce kvalifikacijskih turnirjev, na katerih bodo lahko igrala najboljša moštva iz vseh evropskih lig.

Luka DončićinvestitorNBA EuropeVanoli Basket Cremono
