Maribor diha olimpijske igre

Slovenska olimpijska bakla tudi letos gostuje po slovenskih mestih in širi spoštovanje in prijateljstvo. Vesna Fabjan, nekoč izjemna smučarska tekačica, tudi prejemnica bronaste olimpijske medalje v Sočiju 2014, je tokratna ambasadorka slovenske bakle, ki skrbi, da na poti po Sloveniji ne ugasne. Doslej je obiskala Laško, Maribor in včeraj Kamnik ter URI Sočo v Ljubljani. Danes bo potovala skozi Mojstrano v Novo Gorico in Gorico.

Maribor, ki zase pravi, da je najbolj športno slovensko mesto, je z velikim navdušenjem pozdravil prihod elektronske plemenice, ki je v mesto ob Dravi prišla s Foksijevim vlakom Slovenskih železnic, potem pa so jo po poti do Snežnega stadiona, zibelke slovenske smučarije, nesli Saša Arsenovič, mariborski župan, Tomaž Barada, večkratni šampion v kikboksu in tekvondoju ter predsednik ŠZM, nekdanji in bodoči olimpijci, Metka Sparavec, nekdanja plavalka, Natalija Prednik Burič, nekdanja strelka, hokejist Miha Verlič, Katja Fain, plavalka, pa Nika Tomšič, smučarka, in edina mariborska prejemnica olimpijske medalje Katja Koren, podpredsednica OKS ter predsednica ZMŠD Branik. Snežni stadion, nekoč domačija Zlate lisice, je poskrbel za pester program, ki ga je povezoval Mitja Šeško, tudi 55. pohorski car.

Nika Tomšič, mlada mariborska smučarka, v primežu mladih nogometašev NK Maribor FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Na Snežnem stadionu so v družbi Foksija in ptujskih kurentov prižgali slovensko olimpijsko baklo, ki jo je prinesla Katja Koren. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI