Martinu Strelu na Hrvaškem prepovedali plavanje, to je razlog (FOTO)

ULTRMARATONEC

Ustavili namere našega 73-letnega ultramaratonskega plavalca. V spomin na Veljka Rogošića je hotel plavati od Hvara do Splita.

»Kako sem? Dobro sem! Naredili smo pravi dogodek, čeprav nam je načrte prekrižala luška kapitanija v Splitu. Niso nam hoteli izdati dovoljenja za nočno plavanje, ker so ocenili, da to ni varno. Poskušali so posredovati tudi drugi, a dovoljenja nismo dobili,« se je iz Dalmacije oglasil Martin Strel. Kljub svojim 73 letom naš ultramaratonski plavalec namreč ne počiva. Pred dnevi se je podal na poseben plavalni podvig, ko se je želel s plavanjem od Starega Grada na Hvaru do Splita pokloniti svojemu velikemu prijatelju in mentorju, legendarnemu hrvaškemu plavalcu Veljku Rogošiću. A načrte so mu ...