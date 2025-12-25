  • Delo d.o.o.
NAJLEPŠA BOŽIČNA ZGODBA

Mati je razkrila, da so pretepli njenega sina. Oglasil se je nogometaš (VIDEO in FOTO)

Josip Iličić je stopil v akcijo, ko je izvedel za napad na otroka.
FOTO: Fckoper And Tifozikoper1987 Instagram, zaslonski posnetek
FOTO: Fckoper And Tifozikoper1987 Instagram, zaslonski posnetek
A. G.
 25. 12. 2025 | 19:17
2:11
A+A-

Nekdanji slovenski reprezentant Josip Iličić (37) je postal junak ene najlepših božičnih zgodb. Potem ko je mati devetletnega dečka objavila pretresljiv apel, ker so njenega sina pretepli, sta legendarni nogometaš in njegov klub NK Koper stopila v akcijo in razveselila nesrečnega otroka. Zgodba se je začela, ko je mati za Radio Capris opisala, kaj se je zgodilo njenemu sinu: »Nagovarjam vse, ki ste bili danes med 14.40 in 15.00 na avtobusni postaji v Kopru, pri banki, in ste morda videli, kako so starejši fantje na kolesih ukradli nogometno žogo devetletnemu dečku. Ko je sin prosil, naj mu jo vrnejo, so mu rekli, da mu jo bodo dali. Ko se jim je približal, so ga pretepli kot huligani in z žogo pobegnili.«

Mati dodaja, da je bil sin v šoku. Ravno takrat je pripeljal avtobus, s katerim se je vračal domov, zato ni vedel, kaj naj stori. Zdaj se počuti krivega, ker je sploh vzel žogo v šolo, in še bolj, ker so ga prevarali. »Prosimo vse, ki so incident videli, da pomagajo najti žogo – ogromno mu pomeni.«

Reakcija, ki mu je vrnila nasmeh

Apel se je hitro razširil po Sloveniji, NK Koper in Josip Iličić pa sta pokazala veliko srce: takoj sta kontaktirala z mamo in dečka povabila na stadion. Tam so mu podarili novo, podpisano žogo in izpolnili njegovo največjo željo – srečanje z njegovim idolom, Iličićem. Josip Iličić, rojen v Prijedoru, je blestel v Italiji pri Palermu, Fiorentini in še posebej pri Atalanti, kjer je dosegel 60 golov in 44 asistenc v 173 nastopih. V sezoni 2019/20 je igral vrhunski nogomet, vendar se je med pandemijo spopadel s hudo depresijo. Po premoru se je vrnil v slovenski nogomet – najprej v Maribor, danes pa igra za Koper, poroča index.hr.

Najučinkovitejši slovenski nogometaš

 

