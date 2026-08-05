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Med nogometno tekmo strela ubila mladega nogometaša (FOTO)

Zgodilo se je na Tajskem, kjer so trenutno sredi monsunskega obdobja.
Strela je udarila sredi nogometne tekme (fotograifja je simbolična). FOTO: Getty Images/istockphoto
Strela je udarila sredi nogometne tekme (fotograifja je simbolična). FOTO: Getty Images/istockphoto
B. K. P.
 5. 8. 2026 | 17:15
 5. 8. 2026 | 17:15
2:00
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Na Tajskem je sredi nogometne tekme na igrišče udarila strela in ubila enega od igralcev, še 12 pa jih je utrpelo telesne poškodbe. Tekma je potekala med silovitim monsunskim deževjem, to obdobje na Tajskem sicer običajno traja od maja do oktobra. Strela je tokrat zadela komaj 24-letnega Safwana Awaeja, prestrašeni igralci obeh moštev pa so se v trenutku, ko je strela udarila v tla in v zrak poslala kup isker, v strahu razbežali, a so se hitro vrnili in nesrečnega športnika poskušali oživiti.

Kmalu so se jim pridružili še gledalci in člani obeh ekip, ki so mladega nogometaša zaščitili pred dežjem, se izmenjavali pri njegovem oživljanju ter ga prestavili na nosila. Kmalu so na prizorišče prihiteli še reševalci nujne medicinske pomoči in 24-letnika, ki je bil v kritičnem stanju, odpeljali v bolnišnico. Po poročanju tujih medijev, je Sawfan Awae, ki je igral na položaju krilnega igralca, na poti v bolnišnico umrl.  

V udaru strele je opekline utrpelo še 12 drugih igralcev, vključno z 22-letnim malezijskim nogometašem Alifom Ezzahanom Zulkiflijem. Tragedija se je zgodila med regionalnim turnirjem Golok Cup na stadionu Santiphap v provinci Narathiwat, na katerem so nastopile tako lokalne kot mešane amaterske ekipe iz Tajske in Malezije.

Čeprav se zdi izredno nenavadno, da bi strela med nogometno tekmo udarila na igrišče ter ubila koga od igralcev, pa zabeležijo tovrstne incidente vsakih nekaj let. Februarja 2024 je tako strela na igrišču v Indoneziji ubila nogometaša Septiana Raharja, maja 2018 je med nogometno tekmo v Južni Afriki strela ubila 21-letnega napadalca Luyanda Ntshangaseja, maja 2011 pa je med treningom na nogometni zelenici v mestu jugozahodne Srbije umrl 22-letni nogometaš Ermin Zećirović.

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