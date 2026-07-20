  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREHRANA NOGOMETAŠEV

Messi pekel na žaru, Yamal je bolj za mlečni riž

Argentina je pripeljala v ZDA 500 kg mesa, Španija veliko zalogo pršuta.
Španci so prisegali na individualno pripravljene obroke, med njimi tudi Lamine Yamal (leži levo) in Pedro Porro (desno). FOTO: Lokman Vural Elibol/Reuters

Španci so prisegali na individualno pripravljene obroke, med njimi tudi Lamine Yamal (leži levo) in Pedro Porro (desno). FOTO: Lokman Vural Elibol/Reuters

Vsi rodovi argentinske reprezentance so stavili na skupno obedovanje in praznovanje. FOTO: AFA

Vsi rodovi argentinske reprezentance so stavili na skupno obedovanje in praznovanje. FOTO: AFA

Španci so jedli povečini testenine na različne sredozemske načine. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Španci so jedli povečini testenine na različne sredozemske načine. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Tako argentinski nogometaši kot navijači (na fotografiji) obožujejo asado. Foto: Sam Navarro/Reuters

Tako argentinski nogometaši kot navijači (na fotografiji) obožujejo asado. Foto: Sam Navarro/Reuters

Argentinci so stavili na druženje in skupna kosila, takole so prihajali na trening Lionel Messi (levo), njegova prijatelja Leandro Paredes in Rodrigo De Paul ter drugi. FOTO: Paul Childs/Reuters

Argentinci so stavili na druženje in skupna kosila, takole so prihajali na trening Lionel Messi (levo), njegova prijatelja Leandro Paredes in Rodrigo De Paul ter drugi. FOTO: Paul Childs/Reuters

Španci so prisegali na individualno pripravljene obroke, med njimi tudi Lamine Yamal (leži levo) in Pedro Porro (desno). FOTO: Lokman Vural Elibol/Reuters
Vsi rodovi argentinske reprezentance so stavili na skupno obedovanje in praznovanje. FOTO: AFA
Španci so jedli povečini testenine na različne sredozemske načine. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
Tako argentinski nogometaši kot navijači (na fotografiji) obožujejo asado. Foto: Sam Navarro/Reuters
Argentinci so stavili na druženje in skupna kosila, takole so prihajali na trening Lionel Messi (levo), njegova prijatelja Leandro Paredes in Rodrigo De Paul ter drugi. FOTO: Paul Childs/Reuters
Jernej Suhadolnik
 20. 7. 2026 | 05:35
4:17
A+A-

Finale svetovnega prvenstva v nogometu med Argentino in Španijo ni bil le spopad dveh nogometnih filozofij, ampak tudi dveh različnih kuhinj. Južnoameričani so namreč med mundialom prisegali na ogenj, oglje, meso in skupinski obred, Španci na skrbno načrtovane obroke, prilagojene vsakemu igralcu posebej. Na eni strani žar (asado), skoraj sveti ritual argentinske reprezentance, na drugi carbonara, piščanec s sojino omako in mlečni riž. Argentina je v svojo bazo v Kansas Cityju pripeljala približno 500 kilogramov domačega mesa. Na seznamu so bila goveja rebra, potrebušina, klobase, hrbet in drugi tradicionalni kosi sočnega govejega mesa. Med prvenstvom so Argentinci najmanj šestkrat pripravili velik asado, za katerega je skrbel dolgoletni reprezentančni kuhar Diego Iacovone.

Tik pred tekmo manj maščob

Jedilniki nogometašev se vrtijo okoli istega modela: pred tekmo več riža, testenin, kruha in drugih ogljikovih hidratov, lahko prebavljive beljakovine, kot so piščanec, ribe, jajca ali pusto meso, in manj maščobe, vlaknin in težkih omak tik pred tekmo. Po tekmi kombinacija ogljikovih hidratov, beljakovin, tekočine in soli, na proste dneve več tradicionalnih, družabnih in psihološko pomembnih jedi.

Meso so pekli na štirih žarih, sprva na oglju, nato tudi na drveh. Ob pripravi je igrala glasba, od roka do cumbie, igralci – tudi sami so pekli meso na žaru, med mojstri je tudi Lionel Messi – pa so čas preživljali ob kartah in pogovoru. Asado pri Argentini ni le obrok, ampak eden od temeljev moštvene povezanosti. Argentinski selektor Lionel Scaloni je celo priznal, da je občasno skrajšal trening, da bi bilo dovolj časa za skupno kosilo. Takšni trenutki so po njegovem pomembni skoraj toliko kot delo na igrišču, saj igralcem sredi dolgega turnirja dajejo občutek doma. Na jedilniku niso bili le zrezki, temveč tudi polnjeni žepki (empanade), ocvrti zrezki (milanese) in drugi argentinski okusi. Nutricionisti so manj idealne jedi dovoljevali ob pravem času, nikakor pa ne tik pred tekmo.

Priljubljena carbonara

Španska prehrana je bila naravnana precej bolj individualizirano. Nutricionistka reprezentance Toscana Viar, ki dela za Athletic Bilbao, se je pred prvenstvom pogovorila z vsemi 26 nogometaši in po potrebi tudi z njihovimi osebnimi svetovalci. Za vsakega je imela zapisane navade, količine obrokov, priljubljene jedi in posebnosti. Največja uspešnica španskega tabora so bile testenine carbonara. Zelo priljubljen je bil tudi arroz con leche, mlečni riž, ki so ga nogometaši jedli zvečer pred tekmami. Nekateri, med njimi naj bi bil tudi najstniški zvezdnik Lamine Yamal, so se šalili, da brez njega naslednji dan ne bodo igrali. Na dan tekme je bil med najbolj iskanimi obroki piščanec s sojino omako, ob zgodnjih terminih tekem – Španci so igrali tudi opoldne – pa so nekateri že ob osmih zjutraj jedli riž, testenine in piščanca.

500 kg pršuta je iz domovine v Severno Ameriko prinesla španska reprezentanca.

Španci so večino sestavin kupovali v ZDA, iz domovine so pripeljali predvsem velike količine pršuta. Njihov jedilnik je temeljil na mediteranski osnovi, ogljikovih hidratih in natančnem času obrokov, vendar ni bil omejen le na tradicionalne jedi. Za vodstvo kuhinje je bilo pomembno, da igralci hrano poznajo, jo radi jedo in jo dobro prebavijo. Tudi številne druge reprezentance so pripeljale na turnir košček domovine: Norvežani ribe in sir, Avstralci vegemite, znamenit črni namaz, ter svojega barista (strokovnjaka za kavo), Angleži fižol na toastu, Brazilci so igralce razvajali s proteinskim sladoledom. Najbolje so jedli Argentinci in Španci, ki so prišli do finala. Argentinci so gradili skupnost ob žaru, Španci občutek varnosti ustvarjali z individualnimi rutinami. Pri obeh je hrana več kot gorivo: je del priprave in identitete. 

Vsi rodovi argentinske reprezentance so stavili na skupno obedovanje in praznovanje. FOTO: AFA
Vsi rodovi argentinske reprezentance so stavili na skupno obedovanje in praznovanje. FOTO: AFA

Španci so jedli povečini testenine na različne sredozemske načine. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
Španci so jedli povečini testenine na različne sredozemske načine. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Tako argentinski nogometaši kot navijači (na fotografiji) obožujejo asado. Foto: Sam Navarro/Reuters
Tako argentinski nogometaši kot navijači (na fotografiji) obožujejo asado. Foto: Sam Navarro/Reuters

Argentinci so stavili na druženje in skupna kosila, takole so prihajali na trening Lionel Messi (levo), njegova prijatelja Leandro Paredes in Rodrigo De Paul ter drugi. FOTO: Paul Childs/Reuters
Argentinci so stavili na druženje in skupna kosila, takole so prihajali na trening Lionel Messi (levo), njegova prijatelja Leandro Paredes in Rodrigo De Paul ter drugi. FOTO: Paul Childs/Reuters

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

nogometsvetovno prvenstvoSP v nogometuArgentinaŠpanijahrana
ZADNJE NOVICE
06:17
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Teden z Luno: Vzemimo si čas in začutimo lepoto življenja

V četrtek se Merkur čisto ustavi, zato ne pričakujmo, da se bodo stvari hitro razvijale.
Joy Lotos20. 7. 2026 | 06:17
06:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Vojko v smrt zapeljal brata Matevža: rešila bi ga varovalna ograja

Domačini se cestnega odseka, kjer se je pred skoraj desetimi leti zgodila tragedija, bojijo že vrsto let.
Aleksander Brudar20. 7. 2026 | 06:05
06:00
Bulvar  |  Tuji trači
SODNICA

Meghan Markle prihaja v MasterChef

Njeno gostovanje je že sprožilo val odzivov.
20. 7. 2026 | 06:00
06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Baba Vanga je izpostavila štiri znake s posebnim darom: eden od njih privlači vse, kar si zamisli

Gre za sposobnost slediti notranjemu kompasu, prepoznati pravo priložnost in tako rekoč priklicati želeno prihodnost. Ste med njimi?
20. 7. 2026 | 06:00
05:35
Šport  |  Športni trači
PREHRANA NOGOMETAŠEV

Messi pekel na žaru, Yamal je bolj za mlečni riž

Argentina je pripeljala v ZDA 500 kg mesa, Španija veliko zalogo pršuta.
Jernej Suhadolnik20. 7. 2026 | 05:35
05:25
Bulvar  |  Glasba in film
NEUMORNO USTVARJA

Ines Erbus manifestira ljubezen

Naša pevka na krilih poletja z novo avtorsko pesmijo.
20. 7. 2026 | 05:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki