Messi pekel na žaru, Yamal je bolj za mlečni riž

Finale svetovnega prvenstva v nogometu med Argentino in Španijo ni bil le spopad dveh nogometnih filozofij, ampak tudi dveh različnih kuhinj. Južnoameričani so namreč med mundialom prisegali na ogenj, oglje, meso in skupinski obred, Španci na skrbno načrtovane obroke, prilagojene vsakemu igralcu posebej. Na eni strani žar (asado), skoraj sveti ritual argentinske reprezentance, na drugi carbonara, piščanec s sojino omako in mlečni riž. Argentina je v svojo bazo v Kansas Cityju pripeljala približno 500 kilogramov domačega mesa. Na seznamu so bila goveja rebra, potrebušina, klobase, hrbet in drugi tradicionalni kosi sočnega govejega mesa. Med prvenstvom so Argentinci najmanj šestkrat pripravili velik asado, za katerega je skrbel dolgoletni reprezentančni kuhar Diego Iacovone.

Tik pred tekmo manj maščob Jedilniki nogometašev se vrtijo okoli istega modela: pred tekmo več riža, testenin, kruha in drugih ogljikovih hidratov, lahko prebavljive beljakovine, kot so piščanec, ribe, jajca ali pusto meso, in manj maščobe, vlaknin in težkih omak tik pred tekmo. Po tekmi kombinacija ogljikovih hidratov, beljakovin, tekočine in soli, na proste dneve več tradicionalnih, družabnih in psihološko pomembnih jedi.

Meso so pekli na štirih žarih, sprva na oglju, nato tudi na drveh. Ob pripravi je igrala glasba, od roka do cumbie, igralci – tudi sami so pekli meso na žaru, med mojstri je tudi Lionel Messi – pa so čas preživljali ob kartah in pogovoru. Asado pri Argentini ni le obrok, ampak eden od temeljev moštvene povezanosti. Argentinski selektor Lionel Scaloni je celo priznal, da je občasno skrajšal trening, da bi bilo dovolj časa za skupno kosilo. Takšni trenutki so po njegovem pomembni skoraj toliko kot delo na igrišču, saj igralcem sredi dolgega turnirja dajejo občutek doma. Na jedilniku niso bili le zrezki, temveč tudi polnjeni žepki (empanade), ocvrti zrezki (milanese) in drugi argentinski okusi. Nutricionisti so manj idealne jedi dovoljevali ob pravem času, nikakor pa ne tik pred tekmo.

Priljubljena carbonara

Španska prehrana je bila naravnana precej bolj individualizirano. Nutricionistka reprezentance Toscana Viar, ki dela za Athletic Bilbao, se je pred prvenstvom pogovorila z vsemi 26 nogometaši in po potrebi tudi z njihovimi osebnimi svetovalci. Za vsakega je imela zapisane navade, količine obrokov, priljubljene jedi in posebnosti. Največja uspešnica španskega tabora so bile testenine carbonara. Zelo priljubljen je bil tudi arroz con leche, mlečni riž, ki so ga nogometaši jedli zvečer pred tekmami. Nekateri, med njimi naj bi bil tudi najstniški zvezdnik Lamine Yamal, so se šalili, da brez njega naslednji dan ne bodo igrali. Na dan tekme je bil med najbolj iskanimi obroki piščanec s sojino omako, ob zgodnjih terminih tekem – Španci so igrali tudi opoldne – pa so nekateri že ob osmih zjutraj jedli riž, testenine in piščanca.

500 kg pršuta je iz domovine v Severno Ameriko prinesla španska reprezentanca.

Španci so večino sestavin kupovali v ZDA, iz domovine so pripeljali predvsem velike količine pršuta. Njihov jedilnik je temeljil na mediteranski osnovi, ogljikovih hidratih in natančnem času obrokov, vendar ni bil omejen le na tradicionalne jedi. Za vodstvo kuhinje je bilo pomembno, da igralci hrano poznajo, jo radi jedo in jo dobro prebavijo. Tudi številne druge reprezentance so pripeljale na turnir košček domovine: Norvežani ribe in sir, Avstralci vegemite, znamenit črni namaz, ter svojega barista (strokovnjaka za kavo), Angleži fižol na toastu, Brazilci so igralce razvajali s proteinskim sladoledom. Najbolje so jedli Argentinci in Španci, ki so prišli do finala. Argentinci so gradili skupnost ob žaru, Španci občutek varnosti ustvarjali z individualnimi rutinami. Pri obeh je hrana več kot gorivo: je del priprave in identitete.

Vsi rodovi argentinske reprezentance so stavili na skupno obedovanje in praznovanje. FOTO: AFA

Španci so jedli povečini testenine na različne sredozemske načine. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Tako argentinski nogometaši kot navijači (na fotografiji) obožujejo asado. Foto: Sam Navarro/Reuters