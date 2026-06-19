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Messi v solzah, kriva voditeljica, ki jo je sram zaradi tega, kar je naredila (VIDEO)

Opravičila se je po lažni novici o smrti očeta nogometnega zvezdnika.
Lionel Messi. FOTO: Michael Steele Getty Images Via Afp
Lionel Messi. FOTO: Michael Steele Getty Images Via Afp
STA, M. U.
 19. 6. 2026 | 10:29
 19. 6. 2026 | 10:47
1:53
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Argentinska igralka in televizijska voditeljica Florencia Pena se je po lažni novici o smrti očeta Lionela Messija, Jorgeja Messija, javno opravičila družini nogometnega superzvezdnika.

Vsi zaposleni, ki so bili vpleteni v dezinformacije, so izgubili službo, je sporočila Luzu TV. Pena pa je sama prekinila sodelovanje, sta potrdili obe strani.

Sram jo je 

Pena je še povedala, da ji je produkcijska ekipa oddaje sredi prenosa v živo posredovala lažno vest. Po poročanju argentinskih medijev je domačim medijem dodala, da jo je zelo sram in da je v šoku.

Po lažnih novicah o smrti Jorgeja Messija je družina Messi objavila izjavo za javnost, v kateri je zapisala, da ima Jorge Messi zdravstvene težave, okreva in je trenutno pod zdravniško oskrbo.

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»Glede na poročila, govorice in ugibanja, ki so krožila v zadnjih urah, želi družina izraziti globok obup nad pomanjkanjem empatije, občutljivosti, spoštovanja in diskretnosti, s katerimi so nekateri obravnavali strogo zasebno družinsko zadevo,« je zapisano v izjavi.

»Družina želi tudi pojasniti, da imajo le njegovi najbližji sorodniki resnične in točne informacije o Jorgejevem zdravstvenem stanju. Zato nobena različica, izjava ali informacija, ki ne prihaja neposredno od družine in njenih uradnih kanalov, ne sme biti veljavna ali resnična.«

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Messi si je po uvodni tekmi sinjemodrih brisal solzne oči, razlog pa je bil, kot se je izkazalo, povezan z njegovim očetom. »Zakaj sem jokal? To je bilo nekaj, kar ni bilo povezano z nogometom,« je takrat dejal prvi zvezdnik nogometa.

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