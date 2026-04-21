Miha Hrobat šteje dneve do poroke z Lano

Olimpijska sezona v smučarskih disciplinah je končana. Za nekatere športnike bo ostala v lepem spominu, za druge pa z nekoliko grenkim priokusom in željo po boljših rezultatih v prihodnje. Med slednje sodi slovenski smukač Miha Hrobat, ki je v zimo vstopil z odlično popotnico treh uvrstitev na stopničke v svetovnem pokalu, a se mu je tekmovalni ritem kasneje nekoliko porušil. Kljub težavam je sezono sklenil spodbudno. Na zadnjem smuku v Lillehammerju, prizorišču olimpijskih iger iz leta 1994, je dosegel 5. mesto in pokazal boljšo formo kot na prejšnjih tekmah. Po poročanju Dela mu je prav ta rezultat znova vlil samozavest pred novo sezono.

»Potrdil sem, da je moj domet uvrstitev med najboljših deset, vedno se lahko borim za stopničke,« je pojasnil 31-letni Gorenjec, ki poudarja, da je bila sezona psihično zelo zahtevna. Dodaja, da se samozavest v hitrih disciplinah hitro izgublja, ko tekmovalec ni več konkurenčen najboljšim. V ozadju nihanj je, kot pravi, prišlo tudi do težav z opremo in serviserjem. Zaradi slabših nastavitev smuči naj bi bil na nekaterih tekmah občutno počasnejši, kar so potrdili tudi testi v tovarni. V nadaljevanju sezone je tako uporabljal tudi opremo drugih tekmovalcev. Kljub zapletom ostaja optimističen. Veseli ga prihod Boštjana Klineta v trenerski štab, s katerim vidi možnost za boljše sodelovanje v prihodnje. »Dobro ve, kako se smučar počuti na progi,« pravi Hrobat, ki verjame v napredek ekipe.

Poroka na skrivnostnem kraju

Po koncu sezone si bo vzel čas za družino in oddih. Kot zaposlen v Slovenski vojski ga čaka še usposabljanje, nato pa nekaj mirnejših tednov doma, kjer bo poskušal nadoknaditi čas, ki ga med sezono ni bilo veliko. Ob tem pa ga čaka tudi pomemben zasebni korak. Junija bo s partnerko Lano stopil v zakonski stan. Podrobnosti o poročnem obredu za zdaj ostajajo zasebne, a Hrobat priznava, da se na dogodek veseli.

Sezona tako zaokrožuje športno in osebno poglavje – z mešanico zahtevnih izkušenj na snegu in prijetnih pričakovanj v zasebnem življenju.