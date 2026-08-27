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ŠOK V SAN FRANCISCU

Milijarder vabil prostitutko: namesto dekleta ga je pričakal policist pod krinko

Jed York, lastnik San Francisca 49ers, je v težavah.
Jed York je lastnik moštva v NHL in Leeds Uniteda. FOTO: Kirby Lee/Reuters
Jed York je lastnik moštva v NHL in Leeds Uniteda. FOTO: Kirby Lee/Reuters
Š. R.
 27. 8. 2026 | 08:35
 27. 8. 2026 | 08:58
1:58
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Lastnik ene najvrednejših športnih franšiz na svetu Jed York se je znašel v navzkrižju z zakonom. Prvi mož moštva ameriškega nogometa San Francisco 49ers, ki je prek družbe 49ers Enterprises tudi solastnik angleškega Leeds Uniteda, kjer igra slovenski branilec Jaka Bijol, je po navedbah policije odgovoril na lažni oglas za prostitucijo. Ob prihodu na dogovorjeno mesto v Ohiu so ga aretirali.

Policijsko poročilo razkriva podrobnosti operacije Mahoning Valley Human Trafficking Task Force. York je pod psevdonimom Joe v soboto večkrat pisal na oglas na spletni strani, znani po oglaševanju prostitucije. Odgovora sprva ni dobil, v nedeljo zjutraj pa je znova vzpostavil stik. Z osebo, za katero je verjel, da je ženska, se je nato dogovoril za srečanje in plačilo 160 dolarjev za uro spolnih storitev. Na drugi strani komunikacije je bil v resnici policist pod krinko.

Dogovoril se je za srečanje in plačilo 160 dolarjev za uro spolnih storitev.

Sprva so ga obtožili sodelovanja pri prostituciji in posedovanja pripomočka za izvršitev kaznivega dejanja, pri čemer se je druga obtožba nanašala na telefon. V ponedeljek je pred sodiščem izjavil, da obtožbama ne nasprotuje. Prvotno obtožbo zaradi prostitucije so tožilci spremenili v prekršek zaradi kršitve javnega reda, York pa je bil obsojen tudi zaradi posedovanja kriminalnega pripomočka. Obsojen je bil na dva dni zapora in denarno kazen v višini 1150 dolarjev.

Primer bo obravnavalo tudi vodstvo lige NFL. Sporočili so, da okoliščine preverjajo v skladu s pravilnikom o osebnem vedenju, ki velja za vse člane lige, tudi lastnike klubov.

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