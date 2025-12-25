Mladi as Ajaxa izgubil ljubezen v hudi prometni nesreči, stadion v solzah (VIDEO)

Devetnajstletni nogometaš Ajaxa je doživel grozljivo osebno tragedijo, potem ko je njegova partnerica Elisa (21) umrla zaradi poškodb, ki jih je utrpela v prometni nesreči s pobegom. Mlado dekle je sredi decembra med tekom izgubilo življenje, novica pa je pretresla ne le nogometaša Marka Verkuijla, temveč tudi ves klub in širšo nogometno javnost. Elisa je v četrtek, 18. decembra, tekla na območju med Edejem in Veenendaalom v osrednji Nizozemski, ko jo je zbil avtomobil. Po trčenju je bila huje poškodovana in prepeljana v bolnišnico, kjer je kasneje podlegla poškodbam. Po navedbah policije je 54-letna voznica po nesreči pobegnila s kraja dogodka, a so jo policisti še istega večera izsledili na njenem domu in prijeli. Preiskava okoliščin nesreče še poteka.

Verkuijl, ki trenutno okreva po poškodbi stegenske mišice, se je kljub osebni bolečini v nedeljo, 22. decembra, pridružil soigralcem pred tekmo Jong Ajaxa. Pred začetkom srečanja je mladi vezist svoji pokojni partnerici namenil ganljiv poklon. Ekipa je pred domačo tekmo proti RKC Waalwijku pripravila minuto molka, igralci pa so nosili črne trakove. Verkuijl je pred tribunami dvignil dres Ajaxa z Elisinim imenom in ob tem komaj zadrževal solze. Med tekmo so ga kamere ujele tudi na tribuni, kjer je v 21. minuti simbolično znova dvignil njen dres. Občinstvo je njegovo gesto pospremilo z minuto glasnega aplavza, ki je še poglobil čustveno vzdušje na stadionu. Tekma se je sicer končala s porazom Jong Ajaxa z 0: 2, a rezultat je ostal v senci tragedije.

Nameravala sta kupiti hišo

Novica o Elisini smrti je močno prizadela ekipo, ki v dneh po nesreči ni trenirala, saj je klub igralcem omogočil čas za spopadanje z izgubo. Člani strokovnega štaba in vodstva Ajaxa, med njimi tudi direktor nogometnih zadev Marijn Beuker, so obiskali mladega nogometaša in mu osebno izrazili sožalje. Mark in Elisa sta pred tragičnim dogodkom načrtovala skupno prihodnost in se pripravljala na nakup hiše. V tej sezoni je Verkuijl za Jong Ajax nastopil na desetih tekmah in dosegel en zadetek, debija za člansko ekipo Ajaxa pa še ni dočakal.