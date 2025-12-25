  • Delo d.o.o.
TRAGEDIJA

Mladi as Ajaxa izgubil ljubezen v hudi prometni nesreči, stadion v solzah (VIDEO)

Po navedbah policije je 54-letna voznica po nesreči pobegnila s kraja dogodka, a so jo policisti še istega večera izsledili na njenem domu in prijeli.
FOTO: Prateek Gautam Unsplash
FOTO: Prateek Gautam Unsplash
N. P.
 25. 12. 2025 | 07:25
2:33
Devetnajstletni nogometaš Ajaxa je doživel grozljivo osebno tragedijo, potem ko je njegova partnerica Elisa (21) umrla zaradi poškodb, ki jih je utrpela v prometni nesreči s pobegom. Mlado dekle je sredi decembra med tekom izgubilo življenje, novica pa je pretresla ne le nogometaša Marka Verkuijla, temveč tudi ves klub in širšo nogometno javnost. Elisa je v četrtek, 18. decembra, tekla na območju med Edejem in Veenendaalom v osrednji Nizozemski, ko jo je zbil avtomobil. Po trčenju je bila huje poškodovana in prepeljana v bolnišnico, kjer je kasneje podlegla poškodbam. Po navedbah policije je 54-letna voznica po nesreči pobegnila s kraja dogodka, a so jo policisti še istega večera izsledili na njenem domu in prijeli. Preiskava okoliščin nesreče še poteka.

Verkuijl, ki trenutno okreva po poškodbi stegenske mišice, se je kljub osebni bolečini v nedeljo, 22. decembra, pridružil soigralcem pred tekmo Jong Ajaxa. Pred začetkom srečanja je mladi vezist svoji pokojni partnerici namenil ganljiv poklon. Ekipa je pred domačo tekmo proti RKC Waalwijku pripravila minuto molka, igralci pa so nosili črne trakove. Verkuijl je pred tribunami dvignil dres Ajaxa z Elisinim imenom in ob tem komaj zadrževal solze. Med tekmo so ga kamere ujele tudi na tribuni, kjer je v 21. minuti simbolično znova dvignil njen dres. Občinstvo je njegovo gesto pospremilo z minuto glasnega aplavza, ki je še poglobil čustveno vzdušje na stadionu. Tekma se je sicer končala s porazom Jong Ajaxa z 0: 2, a rezultat je ostal v senci tragedije.

Nameravala sta kupiti hišo

Novica o Elisini smrti je močno prizadela ekipo, ki v dneh po nesreči ni trenirala, saj je klub igralcem omogočil čas za spopadanje z izgubo. Člani strokovnega štaba in vodstva Ajaxa, med njimi tudi direktor nogometnih zadev Marijn Beuker, so obiskali mladega nogometaša in mu osebno izrazili sožalje. Mark in Elisa sta pred tragičnim dogodkom načrtovala skupno prihodnost in se pripravljala na nakup hiše. V tej sezoni je Verkuijl za Jong Ajax nastopil na desetih tekmah in dosegel en zadetek, debija za člansko ekipo Ajaxa pa še ni dočakal. 

09:20
Lifestyle  |  Polet
POZORNOST VELJA

Zdravo jeste, pa se redite? Te napake delate vsak dan

Ko nezdrave obroke zamenjamo za zdrave, pogosto naredimo novo napako: pojemo jih preveč.
Miroslav Cvjetičanin25. 12. 2025 | 09:20
09:11
Novice  |  Slovenija
KRIVO VREME

To je razlog, zakaj so v Mariboru mnogi na božični večer ostali brez elektrike

Razlog za nevšečnosti so vremenske razmere.
25. 12. 2025 | 09:11
09:10
Novice  |  Slovenija
PET PRALNIH STROJEV ZA ŠTIRI GENERACIJE

Družina Podlesnik iz Ljubljane je najbrž najštevilnejša v Sloveniji

Za božič so vedno vsi skupaj, čeprav je več otrok že zapustilo gnezdo.
Mojca Marot25. 12. 2025 | 09:10
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
OSMIŠLJEVALNICA

Osmišljevalnica: Poskrbi zase – pomagaj! (Suzy)

Decembra kot vešče v poletnem večeru iščem lučke. Kot da se jih ne morem nasititi.
25. 12. 2025 | 09:00
09:00
Novice  |  Nedeljske novice
MATIJA GOLOB

Novomašnik Matija Golob: Božička ni, čakamo Jezusa

Na župniji na Vrhniki je advent zaznamovan z veseljem, odgovornostjo in hvaležnostjo, pravi novomašnik, brat znanega duhovnika Martina. V novem okolju, prišel je avgusta letos, je polno izzivov in priložnosti.
25. 12. 2025 | 09:00
08:02
Šport  |  Odmevi
NAŠA EDINA SMUKAČICA

Ilkin izziv s spominom na Rogličev podvig

Naša edina smukačica pri 35 letih konkurenčna z najboljšimi.
Siniša Uroševič25. 12. 2025 | 08:02

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
