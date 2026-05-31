Mladi italijanski kajakaš nasmejal občinstvo: »Hvala, Tacen, gremo! Gremo fu**t!« (VIDEO)

Mladi italijanski kajakaš Xabier Ferrazzi je po zmagi na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu poskrbel za enega najbolj zabavnih trenutkov dneva. Medtem ko slovenski kajakaši v moški konkurenci niso uspeli priti do finala, je 21-letni Italijan slavil predpred Poljakom Michalom Pasiutom in Čehom Jakubom Krajčijem.

Po poročanju portala Ekipa.svet24.si je po tekmi mladi kajakaš najprej zbrano opisal svoje občutke ob zmagi, nato pa presenetil z nekaj slovenskimi besedami. V neposrednem televizijskem prenosu se je zahvalil Tacnu in z izpadom v slovenščini nasmejal tako gledalce kot občinstvo na tribunah. Čeprav je Ferrazzi navdušil z zmago, je še več pozornosti pritegnil njegov nastop pred mikrofonom. »Ne vem, ali sanjam ali kaj se dogaja. Naučil sem se iz lanskih napak, danes sem dobro odpeljal. Upam, da je pred mano še veliko dobrih finalov,« je po tekmi povedal 21-letni Italijan. Nato je poskrbel za trenutek, ki je nasmejal vse prisotne. Sredi pogovora je v slovenščini zavpil: »Hvala, Tacen, gremo! Gremo fuk*t!« Tribune so se odzvale s krohotom in aplavzom.

Dogodek je hitro postal ena od bolj odmevnih anekdot tekmovalnega dne, na katerem je slovenske navijače sicer najbolj razveselila zmaga Eva Alina Hočevar v ženski konkurenci. V moški konkurenci je bil od Slovencev najvišje uvrščen Martin Srabotnik na 15. mestu, medtem ko sta Lan Tominc in Peter Kauzer ostala brez vidnejšega rezultata.