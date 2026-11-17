Hrvaški nogomet je pretresla žalostna vest: v prometni nesreči je umrl mladi vratar Luka Pavlović (20). Novico je potrdil njegov klub NK Šokadija Dubošica, kjer so se od Pavlovića na svojih uradnih kanalih poslovili z ganljivim zapisom: »Obstajajo trenutki, ko nogomet, tekme in rezultati postanejo povsem nepomembni. Trenutki, ko besede težko opišejo žalost, ki jo čutimo. Naš Luka, naš soigralec, prijatelj in srce slačilnice. Vedno nasmejan, pripravljen na šalo in dobro voljo. S svojo vedrino in nasmehom si našo slačilnico naredil poseben prostor,« so začeli.

»In ta tvoj rdeči dres … Ko si komaj prišel med nas, si govoril, da ti je kot obleka. Kolikokrat smo se temu skupaj nasmejali. Sčasoma si vanj zrasel, skupaj s tabo pa so rasli tudi vsi naši spomini. Ta rdeči dres zdaj za vedno ostaja s tabo, tako kot boš ti za vedno ostal del nas in naše Šokadije. Pred nami bi moralo biti še veliko skupnih tekem, zmag, druženj in smeha. Na žalost so nam ostali le lepi spomini, ki jih bomo za vedno hranili. Pogrešali bomo tvoj nasmeh, tvoje šale in vse tiste drobne trenutke, zaradi katerih si bil poseben del naše ekipe. V imenu uprave, trenerjev in vseh igralcev NK Šokadije izrekamo iskreno sožalje Lukovi družini, sorodnikom in prijateljem. V teh težkih trenutkih so naše misli in srca z vami. Počivaj v miru, naš dragi Luka,« piše v objavi kluba.

Nesreča, ki je privedla do usodnih poškodb, se je zgodila v ponedeljek okoli 12.20 v hrvaški občini Draž, blizu meje z Madžarsko. Po izsledkih pregleda kraja nesreče je 20-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti razmeram na cesti – mokremu vozišču – v ovinku izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal na nasprotni vozni pas, kjer je trčil v avtomobil, ki ga je vozil 39-letnik. Mladega voznika so prepeljali v klinični bolnišnični center (KBC) Osijek, a je kljub zdravniški pomoči ob 14.20 podlegel hudim poškodbam. V trčenju sta bila hudo poškodovana tudi 39-letni voznik drugega avtomobila in njegova 65-letna sopotnica. Policija je potrdila, da so bili vsi udeleženci nesreče v trenutku trčenja pripeti z varnostnimi pasovi.

Po podatkih Hrvaške nogometne zveze (HNS) je bil Pavlović rojen v Osijeku, v tej sezoni pa je nastopil na šestih tekmah.