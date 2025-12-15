Moški našel denarnico od Gorana Dragića, ta pa je nato s svojo potezo navdušil

Vsakomur se lahko zgodi, da izgubi denarnico in po poročanju portala rudinapress.hr se je to zgodilo tudi zlatemu košarkarskemu reprezentantu Goranu Dragiću. Po pisanju tega portala je njegovo denarnico našel sezonski delavec komunalnega podjetja občine Murter-Kornati, po tem, ko je čistil obalo Slanica. O svoji najdbi je tudi spregovoril za ta portal. Za Dragića se je vse skupaj dobro razpletlo, saj je dobil denarnico nazaj. Ob tem pa je tudi sam pokazal, da ima veliko srce.

Kot je povedal omenjeni sezonski delavec komunalnega podjetja, je zjutraj okrog 6.30 pobiral smeti, nakar pa je na plaži zagledal denarnico, v kateri je bil med drugim denar v več valutah, osebna izkaznica ter več bančnih kartic. Denarnice ni obdržal zase. Povedal je, da jo je dal v žep ter na koncu izmene predal upravi komunalnega podjetja. Nato so njegovi kolegi kontaktirali Košarkarsko zvezo Slovenije, na kateri so dobili telefonsko številko od Dragića, za tem so Dragića poklicali ter mu denarnico vrnili, je povedal najditelj. Nato je sledilo presenečenje tudi znanj. Kot je povedal, mu je Dragić pustil kuverto z nekaj denarja, sporočilom, da bi se z njim dobil, ter številko telefona.

Lahko ga pokliče

Po poročanju omenjenega portala je do srečanja z Dragićem tudi prišlo. Na srečanje sta prišla dva sina najditelja, pri čemer je bil eden košarkar in je bil zaradi tega seveda še posebej navdušen, ter njuna mama. Najditelj je tudi povedal, da se je Dragić podpisal njegovemu sinu na žogo in dal nekaj avtogramov. To pa še ni bilo vse. Po pisanju urudinapress.hr, je nekdanji slovenski kapetan najditelju tudi rekel, da ga lahko pokliče, če bo kdaj kaj potreboval.

