Motocikel za kilometre: Honda NC750XA je stroj za uporabnike, ki na dolgih poteh cenijo udobje

Prav tam se je pokazal pravi značaj honde NC750XA. Ni kričeče športen, ni surovo pustolovski. Deluje kot stroj za uporabnike, ki na dolgih poteh cenijo udobje in tehniko, ki služi vozniku.

Na poti proti Kvarnerju, ko se v enem dnevu zamenjajo prenatrpane slovenske ceste, hitri odseki poti Boljunskega polja in ozke ovinkaste otoške ceste, se NC750XA izkaže kot uravnotežen in vodljiv stroj. Honda je ohranila svojo filozofijo »praktičnega crossoverja«, a tehnološko izpiljenega: srce ostaja preverjeni vrstni dvovaljnik s prostornino 745 kubičnih centimetrov, ki razvije 59 konjev pri 6750 vrtljajih in 69 Nm navora pri 4750 vrtljajih. Ni dirkaški, temveč uglajeno prožen. Prav zato je idealen za obalne magistrale, kjer voznik pogosto pospešuje iz počasnih ovinkov in potrebuje zanesljiv navor že pri nizkih vrtljajih.

Idealen je za obalne magistrale. FOTO: Miha Fende, Primož Jurman

NC750XA je zanimiv predvsem zaradi občutka lahkotnosti. Čeprav s težo 226 kilogramov ni najlažji, je njegovo težišče izredno nizko. Posoda za gorivo je nameščena pod sedežem, spredaj pa je namesto nje 23-litrski prtljažni predal, v katerega brez težav spravim čelado, fotoaparat ali manjšo potovalno torbo. Na poti ob Jadranu se takšna rešitev izkaže za zelo priročno: lahko se ustavim ob morju, odprem pokrov in iz predala vzamem kopalke ali dežni kombinezon.

Honda je modelu 2026 dodala pet načinov delovanja agregata – standard, sport, rain ter dva prilagodljiva uporabniška profila. Petpalčni TFT-zaslon je pregleden tudi pod močnim mediteranskim soncem. Med vožnjo proti Kvarnerju se izkaže predvsem način rain, ki nekoliko omili odziv ročice plina in poveča občutek varnosti na spolzkem asfaltu ob nenadnem spomladanskem dežju. Na ovinkastih cestah na Cresu NC750XA preseneti z mirnostjo. 41-milimetrske sprednje teleskopske vilice in zadnje vzmetenje sicer niso športno trdi, ponujajo pa odličen kompromis med udobjem in stabilnostjo. Motocikel ostaja nevtralen tudi pri hitrejših menjavah smeri, medtem ko dvojna sprednja zavorna diska premera 296 mm poskrbita za zanesljivo ustavljanje.

Honda NC750XA Motor: 2-valjni vzporedni, 4-taktni, tekočinsko hlajen, SOHC, 8 ventilov Prostornina: 745 cm3 Vrtina × hod: 77 × 80 mm Kompresijsko razmerje: 10,7: 1 Največja moč: 43,1 kW (58,6 KM) pri 6.750 vrt./min Največji navor: 69 Nm pri 4.750 vrt./min Končni prenos: Veriga Teža: 226 kg Višina sedeža: 802 mm Medosna razdalja: 1530 mm Prednje vzmetenje: 41-mm teleskopska vilica, hod 120 mm Zadnje vzmetenje: Pro-Link monoblažilnik, hod 120 mm Prednje zavore: Koluta 296 mm Zadnja zavora: Kolut 240 mm Prednja pnevmatika: 120/70 ZR17 Zadnja pnevmatika: 160/60 ZR17 Cena: 8690 evrov, AS Domžale Moto center d.o.o., Blatnica 3a

Brez težav tudi dlje

Na daljših rajžah pride do izraza še ena Hondina odlika – ekonomičnost. Tovarna navaja okoli 3,5 litra na sto kilometrov, v praksi pa je poraba z voznikom in sopotnico nekaj višja. A še vedno je poraba precej nizka, s polno posodo za gorivo je mogoče brez težav prevoziti več kot 350 kilometrov.

Tudi ergonomija motocikla je prilagojena potovanjem. Sedež na višini 802 milimetra omogoča sproščeno držo in dobro kontrolo tudi nižje raščenim voznikom. Na spletu številni lastniki poudarjajo prav udobje in lahkotno vodljivost motocikla. Na otoških cestah, kjer veter z morja nenadoma udari v prsi, asfalt pa se iz popolnega spremeni v grobega in razpokanega, je takšna lahkotna vodljivost prednost. Pri počasnem manevriranju skozi stare mestne istrske ulice ali med parkiranimi avtomobili v turističnih krajih deluje NC750XA precej manjši, kot kažejo tehnični podatki.

Posoda za gorivo je nameščena pod sedežem, spredaj pa je namesto nje 23-litrski prtljažni predal. FOTO: Miha Fende, Primož Jurman

Honda NC750XA ni motor za dokazovanje ega. Je motocikel za kilometre. Za človeka, ki želi zjutraj mirno odpeljati iz Ljubljane, popoldne piti kavo na Cresu in zvečer brez utrujenosti opazovati sončni zahod nad Labinom. Model 2026 ostaja eden najbolj racionalnih in hkrati najbolj uporabnih potovalnih motociklov srednjega razreda. Ni najmočnejši, ni najhitrejši in ni najbolj eksotičen. Toda prav na daljših poteh ob Jadranu pokaže svojo največjo kvaliteto – vozniku omogoči, da ne razmišlja toliko o motociklu, temveč o cesti, morju ter potovanju samem.