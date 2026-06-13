  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLUŽI VOZNIKU

Motocikel za kilometre: Honda NC750XA je stroj za uporabnike, ki na dolgih poteh cenijo udobje

Opoldan je. Valun, majhna vas na Cresu, diši po soli, borovcih in na žaru pečenih morskih dobrotah. Otoška cesta, ki vodi do tja, se vije med kamnitimi stenami na eni in prepadi, ki se končajo v morju, na drugi strani ...
Ergonomija motocikla je prilagojena potovanjem. FOTO: Miha Fende, Primož Jurman

Ergonomija motocikla je prilagojena potovanjem. FOTO: Miha Fende, Primož Jurman

Idealen je za obalne magistrale. FOTO: Miha Fende, Primož Jurman

Idealen je za obalne magistrale. FOTO: Miha Fende, Primož Jurman

Posoda za gorivo je nameščena pod sedežem, spredaj pa je namesto nje 23-litrski prtljažni predal. FOTO: Miha Fende, Primož Jurman

Posoda za gorivo je nameščena pod sedežem, spredaj pa je namesto nje 23-litrski prtljažni predal. FOTO: Miha Fende, Primož Jurman

Ergonomija motocikla je prilagojena potovanjem. FOTO: Miha Fende, Primož Jurman
Idealen je za obalne magistrale. FOTO: Miha Fende, Primož Jurman
Posoda za gorivo je nameščena pod sedežem, spredaj pa je namesto nje 23-litrski prtljažni predal. FOTO: Miha Fende, Primož Jurman
Primož Jurman
 13. 6. 2026 | 09:10
5:56
A+A-

Prav tam se je pokazal pravi značaj honde NC750XA. Ni kričeče športen, ni surovo pustolovski. Deluje kot stroj za uporabnike, ki na dolgih poteh cenijo udobje in tehniko, ki služi vozniku.

Na poti proti Kvarnerju, ko se v enem dnevu zamenjajo prenatrpane slovenske ceste, hitri odseki poti Boljunskega polja in ozke ovinkaste otoške ceste, se NC750XA izkaže kot uravnotežen in vodljiv stroj. Honda je ohranila svojo filozofijo »praktičnega crossoverja«, a tehnološko izpiljenega: srce ostaja preverjeni vrstni dvovaljnik s prostornino 745 kubičnih centimetrov, ki razvije 59 konjev pri 6750 vrtljajih in 69 Nm navora pri 4750 vrtljajih. Ni dirkaški, temveč uglajeno prožen. Prav zato je idealen za obalne magistrale, kjer voznik pogosto pospešuje iz počasnih ovinkov in potrebuje zanesljiv navor že pri nizkih vrtljajih.

Idealen je za obalne magistrale. FOTO: Miha Fende, Primož Jurman
Idealen je za obalne magistrale. FOTO: Miha Fende, Primož Jurman

NC750XA je zanimiv predvsem zaradi občutka lahkotnosti. Čeprav s težo 226 kilogramov ni najlažji, je njegovo težišče izredno nizko. Posoda za gorivo je nameščena pod sedežem, spredaj pa je namesto nje 23-litrski prtljažni predal, v katerega brez težav spravim čelado, fotoaparat ali manjšo potovalno torbo. Na poti ob Jadranu se takšna rešitev izkaže za zelo priročno: lahko se ustavim ob morju, odprem pokrov in iz predala vzamem kopalke ali dežni kombinezon.

Honda je modelu 2026 dodala pet načinov delovanja agregata – standard, sport, rain ter dva prilagodljiva uporabniška profila. Petpalčni TFT-zaslon je pregleden tudi pod močnim mediteranskim soncem. Med vožnjo proti Kvarnerju se izkaže predvsem način rain, ki nekoliko omili odziv ročice plina in poveča občutek varnosti na spolzkem asfaltu ob nenadnem spomladanskem dežju. Na ovinkastih cestah na Cresu NC750XA preseneti z mirnostjo. 41-milimetrske sprednje teleskopske vilice in zadnje vzmetenje sicer niso športno trdi, ponujajo pa odličen kompromis med udobjem in stabilnostjo. Motocikel ostaja nevtralen tudi pri hitrejših menjavah smeri, medtem ko dvojna sprednja zavorna diska premera 296 mm poskrbita za zanesljivo ustavljanje.

Honda NC750XA

Motor: 2-valjni vzporedni, 4-taktni, tekočinsko hlajen, SOHC, 8 ventilov

Prostornina: 745 cm3

Vrtina × hod: 77 × 80 mm

Kompresijsko razmerje: 10,7: 1

Največja moč: 43,1 kW (58,6 KM) pri 6.750 vrt./min

Največji navor: 69 Nm pri 4.750 vrt./min

Končni prenos: Veriga

Teža: 226 kg

Višina sedeža: 802 mm

Medosna razdalja: 1530 mm

Prednje vzmetenje: 41-mm teleskopska vilica, hod 120 mm

Zadnje vzmetenje: Pro-Link monoblažilnik, hod 120 mm

Prednje zavore: Koluta 296 mm

Zadnja zavora: Kolut 240 mm

Prednja pnevmatika: 120/70 ZR17

Zadnja pnevmatika: 160/60 ZR17

Cena: 8690 evrov, AS Domžale Moto center d.o.o., Blatnica 3a

Brez težav tudi dlje

Na daljših rajžah pride do izraza še ena Hondina odlika – ekonomičnost. Tovarna navaja okoli 3,5 litra na sto kilometrov, v praksi pa je poraba z voznikom in sopotnico nekaj višja. A še vedno je poraba precej nizka, s polno posodo za gorivo je mogoče brez težav prevoziti več kot 350 kilometrov.

Tudi ergonomija motocikla je prilagojena potovanjem. Sedež na višini 802 milimetra omogoča sproščeno držo in dobro kontrolo tudi nižje raščenim voznikom. Na spletu številni lastniki poudarjajo prav udobje in lahkotno vodljivost motocikla. Na otoških cestah, kjer veter z morja nenadoma udari v prsi, asfalt pa se iz popolnega spremeni v grobega in razpokanega, je takšna lahkotna vodljivost prednost. Pri počasnem manevriranju skozi stare mestne istrske ulice ali med parkiranimi avtomobili v turističnih krajih deluje NC750XA precej manjši, kot kažejo tehnični podatki.

Posoda za gorivo je nameščena pod sedežem, spredaj pa je namesto nje 23-litrski prtljažni predal. FOTO: Miha Fende, Primož Jurman
Posoda za gorivo je nameščena pod sedežem, spredaj pa je namesto nje 23-litrski prtljažni predal. FOTO: Miha Fende, Primož Jurman

Honda NC750XA ni motor za dokazovanje ega. Je motocikel za kilometre. Za človeka, ki želi zjutraj mirno odpeljati iz Ljubljane, popoldne piti kavo na Cresu in zvečer brez utrujenosti opazovati sončni zahod nad Labinom. Model 2026 ostaja eden najbolj racionalnih in hkrati najbolj uporabnih potovalnih motociklov srednjega razreda. Ni najmočnejši, ni najhitrejši in ni najbolj eksotičen. Toda prav na daljših poteh ob Jadranu pokaže svojo največjo kvaliteto – vozniku omogoči, da ne razmišlja toliko o motociklu, temveč o cesti, morju ter potovanju samem.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

hondamotocikeltest
ZADNJE NOVICE
09:35
Šport  |  Športni trači
SP V NOGOMETU 2026

Grozljivi prizori! Le nekaj sto metrov od tabora reprezentance Irana odkrili truplo v prtljažniku (VIDEO)

Iransko reprezentanco med bivanjem v Mehiki varujejo pripadniki vojske.
13. 6. 2026 | 09:35
09:25
Bulvar  |  Suzy
MATERINSTVO

Nadiya Bychkova o hčeri Mili: »Biti tvoja mamica je darilo« (Suzy)

Čas res leti. Tega se te dni še posebno zaveda Nadiya Bychkova, ki je skupaj s hčerko Milo obeležila njen deseti rojstni dan.
13. 6. 2026 | 09:25
09:10
Šport  |  Športni trači
SLUŽI VOZNIKU

Motocikel za kilometre: Honda NC750XA je stroj za uporabnike, ki na dolgih poteh cenijo udobje

Opoldan je. Valun, majhna vas na Cresu, diši po soli, borovcih in na žaru pečenih morskih dobrotah. Otoška cesta, ki vodi do tja, se vije med kamnitimi stenami na eni in prepadi, ki se končajo v morju, na drugi strani ...
13. 6. 2026 | 09:10
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA DOLENJSKI AVTOCESTI

Huda nesreča okoli 2. ure zjutraj: avtomobil trčil v dva konja

Zgodilo se je med priključkoma Dobruška vas in Kronovo.
13. 6. 2026 | 09:05
08:45
Premium
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SE ZGODI

Nevarnost zaužitja ploščatih baterij: »Nujen je klic na 112 in veliko medu«

Poškodbe na požiralniku imajo lahko hude posledice.
13. 6. 2026 | 08:45
08:40
Bulvar  |  Domači trači
LJUBKO

Sanjski par priznal: Želita si družine!

Spletni trend je razkril zanimivo napoved.
13. 6. 2026 | 08:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Tudi vedno več Slovenk se sooča s to težavo

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Izberi poklic, ne stereotip

Namesto gimnazije izbrala traktor in motorko (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
10. 6. 2026 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Tudi vedno več Slovenk se sooča s to težavo

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Izberi poklic, ne stereotip

Namesto gimnazije izbrala traktor in motorko (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
10. 6. 2026 | 09:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Dogajanje v Kopru letos še bolj pestro

V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:22
Photo
Novice  |  Slovenija
POČITNIŠKA MALHA

Tisoči se odpravljajo na dopust, ne spreglejte pomembnih stvari

Poletni meseci so za voznike in vozila najbolj naporni. Vročina, zastoji, utrujenost, polno obremenjeni avtomobili in dolge avtocestne etape lahko povzročijo tudi okvare. Strokovnjaki opozarjajo, da se varna in udobna pot začne že nekaj dni pred odhodom.
8. 6. 2026 | 09:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Vprašanje, ki spreminja slovenski turizem

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZASE

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:35
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
11. 6. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRB ZA VARNOST

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 10:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPREMEMBA

Kako je gospa Hilda po dolgoletni agoniji našla nov smisel

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Slovenske novice12. 6. 2026 | 10:56
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Ljubljančanka, ki navdihuje s posebno zgodbo

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAKLADI SLOVENIJE

Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
Promo Slovenske novice9. 6. 2026 | 11:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija na razpotju: to postaja eno ključnih vprašanj tega desetletja

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Spoznajte prve znake bolezni, ki vam lahko zagreni življenje

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
11. 6. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RECEPTI

Poletne ideje brez kompliciranja

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki