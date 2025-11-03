  • Delo d.o.o.
SLOVO

Slovenija žaluje, na 1. november umrl Alojz Bajc

Poslovil se je pionir slovenskega kolesarstva.
Alojz Bajc. FOTO: Kolesarska zveza Slovenija
STA, N. B.
 3. 11. 2025 | 13:08
 V 94. letu starosti je 1. novembra umrl Alojz Bajc, olimpijec, ki je oral ledino razvoja kolesarstva v Sloveniji v petdesetih in začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja, so danes sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije. Leta 1960 je za Jugoslavijo nastopil na olimpijskih igrah v Rimu, pozneje je deloval tudi kot trener.

Rojen je bil 20. aprila 1932 v Dupljah pri Vipavi. Kot vajenec se je zaposlil v mehanični delavnici v Ajdovščini, kamor se je vozil s kolesom in tako vzljubil ta šport. Dirkati je začel pri 17 letih za novogoriško športno društvo Železničar in že v prvi sezoni na svoji prvi dirki leta 1949 zasedel tretje mesto na gorskem prvenstvu Ljudske republike Slovenije in do konca kariere slovel kot specialist za vzpone. Od leta 1953 do konca kariere je nastopal za ljubljanski klub Odred, bil je tudi stalni član državne reprezentance.

Kolesaril do pozne starosti

Sedemkrat je nastopil na dirki po Jugoslaviji, kjer se je uvrščal v prvo deseterico, in osemkrat na dirkah po Hrvaški in Sloveniji. Nastopal je tudi na mednarodnih amaterskih dirkah, štirikrat na dirki miru Varšava–Berlin–Praga, štirikrat na dirki po Avstriji, trikrat po Romuniji in na Tour de l'Europe v Belgiji, v Afriki pa na dirkah po Egiptu in Alžiriji. Petkrat je nastopil tudi na svetovnem prvenstvu.

Vrhunec njegove kariere je bila udeležba na olimpijskih igrah 1960. v Rimu, na katerih je zasedel 69. mesto.

Kolesariti ni nehal do pozne starosti, med letoma 1965 in 1969 je bil tudi trener kolesarske ekipe Odred. Leta 1969 mu je Kolesarska zveza Jugoslavije podelila zlato plaketo. Kolesarsko tradicijo sta v družini Bajc nadaljevala tudi sin Egon in vnuk Andi.

kolesarstvoAlojz Bajcslovo
