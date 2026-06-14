Na 45. maratonu Franja še osrednja dogodka (V ŽIVO)

Ljubljana z okolico bo danes gostila še glavna izziva za rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji - 45. maratonu Franja. Start velikega maratona, ki bo dolg 156 km, bo ob 9. uri pred BTC Cityjem, tam se bo uro in pol kasneje začel tudi mali maraton (97 km).

Po doslej zbranih prijavah se bo velikega maratona udeležilo dobrih 1200, malega pa nekaj več kot 1700 kolesarjev in kolesark. Start najdaljše preizkušnje bo ob 9. uri pred BTC Cityjem. Kolesarje nato čaka trasa proti Vrhniki, Logatcu, Godoviču, Idriji ter Cerknem, po katerem sledi glavni vzpon na Kladje. Pot se nato spusti do Trebije ter nadaljuje proti Gorenji Vasi in Škofji Loki, od koder se bodo kolesarji podali proti Vodicam in prek Gameljn nazaj do cilja v BTC Cityju, kjer najboljše pričakujejo po slabih štirih urah na cesti. Po delu proge velikega maraton bo potekala tudi krajša različica maratona, ki se odcepi pri Dolgem mostu in nato nadaljuje skozi Kozarje, Dobrovo in Horjul vse do Gorenje Vasi, od koder je pot do cilja pretežno enaka kot na daljši različici maratona. Start malega bo ob 10.30, na cilju pa bodo najboljši okoli 13. ure.

V petek je bil že na sporedu kronometer, v soboto pa štirje bolj družabni kolesarski dogodki,in sicer gorskokolesarski Ljubljanski zmajev MTB izziv, otroški kolesarski izziv s krožno vožnjo po BTC Cityju, družinsko-šolski maraton ter 77 km dolga vožnja po Ljubljanskem barju oziroma Barjanka .