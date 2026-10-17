Najbolj seksi športnica na svetu razkrila, kako služi denar: »Ni preprosto živeti zgolj ...« (FOTO)

Nemška atletinja Alica Schmidt, ki v javnosti že dlje časa nosi neuradni naziv najbolj seksi športnice na svetu, je na družbenih omrežjih poskrbela za nov val navdušenja. Ob koncu poletja je s svojimi 5,1 milijona sledilci delila serijo fotografij, s katerimi se je od toplega dela leta poslovila v stilu, med komentarji pa se je oglasila tudi njena tekmica in olimpijska zmagovalka Keely Hodgkinson.

27-letna Nemka je objavila nabor poletnih utrinkov, na katerih med drugim pozira v prosojni beli majici, mrežastem oblačilu preko bikinija in popolnoma belem kompletu, ki poudarja njeno izklesano postavo. Fotografije so pritegnile veliko pozornosti, pri čemer se je med občudovalci pojavila tudi 24-letna britanska atletinja Keely Hodgkinson. Zvezdnica britanske reprezentance je pod objavo pustila dva emotikona z zaljubljenima očesoma, nemška atletinja pa ji je odvrnila s podobnim prijaznim odzivom.

FOTO: Instagram A. S.

Alica Schmidt velja za eno bolj prepoznavnih nemških tekačic na 400 in 800 metrov, na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 pa je nastopila v nemški štafeti. Ob uspehih na stezi odkrito priznava, da igrajo družbena omrežja pomembno vlogo pri njenem športnem udejstvovanju, saj ji omogočajo pridobivanje sponzorjev. »Za vse športnike je dobro, da so aktivni na družbenih omrežjih, saj tako lažje privabijo sponzorje. Še posebej v Nemčiji ni preprosto živeti zgolj od atletike, zato morajo mnogi ob treningih opravljati še redne službe. Družbena omrežja so super priložnost za dodatno podporo. To je moj veliki hobi in v tem uživam, a moj glavni fokus ostaja šport,« je že v preteklosti pojasnila nemška tekačica.