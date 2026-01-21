  • Delo d.o.o.
PODELITEV NAGRAD

Najboljša zgornjesavinjska športnika sta bila spet Timi in Monika (FOTO)

Prireditev je Ivana Milovanovića navdušila že devetič.
Športniki leta 2025 iz Zgornje Savinjske doline FOTO: Jože Miklavc

Poslovili sta Maja Mihalinec Zidar, desno, in Monika Hrastnik. FOTO: Jože Miklavc

Oče Timija Zajca Boštjan Zajc in voditeljica Andreja Petrovič FOTO: Jože Miklavc

Ivo Milovanovič in Rebeka Dremelj, ki je glasbeno popestrila dogodek. FOTO: Jože Miklavc

Mlada športnica leta: smučarska skakalka Taja Terbovšek FOTO: Jože Miklavc

Najboljša ekipa je že petič NTK Savinja Luče. FOTO: Jože Miklavc

Vnovični zmagovalec Timi Zajc se ni udeležil prireditve, saj je takrat skakal v Saporu. FOTO: Issei Kato/Reuters

Jože Miklavc
 21. 1. 2026 | 10:40
V športni dvorani v Mozirju so že 9. priredili Milovanovičev dogodek Športnik leta z območja sedmih občin Zgornje Savinjske doline. Slovesnost s podelitvijo priznanj in pokalov je potekala v veselem vzdušju, a s kančkom grenkobe ob zaključku tekmovalnih karier dveh izjemnih športnic zgornjesavinjskih korenin: dvakratne olimpijke sprinterke Maje Mihalinec Zidar iz Mozirja in najuspešnejše slovenske gorske kolesarke v spustu Monike Hrastnik. Obe sta bili po številnih mednarodnih uspehih že večkrat športnici leta, nominirani pa sta bili tudi za leto 2025.

Prvič tudi par

Dogodek je pred desetimi leti vpeljal dolgoletni komentator TV Slovenija Ivan Milovanovič - Ivo. S projektom spodbuja športne dejavnosti na območju celotne Zgornje Savinjske doline in širše ter omogoča, da vsi pobliže spoznamo najuspešnejše športnike. Športnik leta je v tem času postal popularna prireditev, ki gostuje v treh središčih z večjimi športnimi dvoranami, po dvakrat doslej v Nazarjah in Lučah ob Savinji ter letos že petič v Mozirju. Kulturno-glasbeni ter športno obarvani program so kot veličasten dogodek pod žarometi popestrili mladi športni plesalec in svetovni prvak Liam Tesovnik, nadarjena mlada pevka Pia Miklavžina ter otroški pevski zbor z zborovodkinjo Emo Golavšek iz Osnovne šole Mozirje. Glasbena gostja Rebeka Dremelj je ob voditeljskem paru Andreji Petrovič in Saši Jerkoviću dvigovala temperament s prepletom petja in predstavitvijo najboljših športnikov. Med moškimi so bili tokrat nominirani alpski smučar Nejc Naraločnik, smučarski skakalec Timi Zajc in lokostrelec Tim Jevšnik, med ženskami Maja Mihalinec Zidar, Monika Hrastnik in odbojkarica Maja Marolt.

5. je bila prireditev v Mozirju.

Za prestižno priznanje najboljše ekipe in najboljšega prireditelja se je potegovalo več športnih klubov iz različnih športov. Glasovalci in žirija so odločali tudi o Trogarjevem priznanju za življenjsko delo, prvič pa so izbrali najbolj priljubljeni športni osebnosti (par), pri čemer pa niso odločali športni dosežki v minulem letu. Da je vse potekalo verodostojno, je več mesecev lanskega drugega polletja skrbela medobčinska žirija, sestavljena iz nekdanjih športnikov, pedagogov in trenerjev, množica obiskovalcev prireditve pa je tako doživela eno lepših srečanj s slovenskimi šampioni.

Fenomen Ljubno

V konkurenci športnik leta (člani) je že petič zmagal smučarski skakalec Timi Zajc, v ženski konkurenci pa je že petič postala športnica leta ZGS Monika Hrastnik. Med mlajšimi športnicami je med več konkurentkami slavila smučarska skakalka iz Radmirja Taja Terbovšek, ki se je uspešno pridružila članski ženski reprezentanci v SP, v mlajši moški konkurenci pa je zmagal namiznoteniški as, član NTK Savinja Luče Brin Vovk Petrovski. Žirija je podelila tudi posebno priznanje kolesarju iz Rečice ob Savinji Antonu Tiršku Okiju za izjemne dosežke v letu 2025. Med zmagovalce leta 2025 so se uvrstili tudi Namiznoteniški klub Savinja iz Luč ob Savinji ter izjemni prireditelji SP v smučarskih skokih za ženske SSK Ljubno BTC. Pokala sta prevzela predstavnika obeh Patrik Rosc in Rajko Pintar. Organizator je razglasil še najbolj priljubljeni osebnosti športnega dogajanja, ki so ju izglasovali le ljubitelji športa: to sta bila skakalka Taja Terbovšek in Nejc Naraločnik.

Za zdaj skakalno središče za ženske bi odlično dopolnjevalo svetovno slovečo Planico.

Športna osebnost leta 2025, zaslužna za priznanje za življenjsko delo, je postal s smučarskimi skoki na Ljubnem ob Savinji tesno povezan nekdanji skakalec, soorganizator in sodelavec prireditelja SSK Ljubno BTC Martin Juvan: »Priznanja sem se zelo razveselil, saj pomeni, da je športna dolina spoznala in priznala moje delo ter prizadevanja na področju razvoja smučarskih skokov na Ljubnem. Skoki, delo na skakalnici, treniranje mladih, izvajanje sodniške funkcije, vse to me je spremljalo skoraj celotno življenje. Ljubno kot drugi državni simbol smučarskih skokov se mora še naprej razvijati v tej smeri, zgraditi načrtovano novo, večjo skakalnico, ki bo ustrezala vsem pogojem za tekme na najvišjem svetovnem nivoju. Za zdaj skakalno središče za ženske bi odlično dopolnjevalo svetovno slovečo Planico. To bi bilo dobrodošlo za vso Zgornjo Savinjsko dolino in pomembno za fenomenalni slovenski skakalni šport!«

Prireditev so omogočili številni prostovoljci organizatorji, vse občine, podporniki iz gospodarstva, OŠ in Športna dvorana Mozirje, ki so z županom Ivanom Suhoveršnikom in organizatorjem Milovanovičem na čelu zaslužni za odlično izvedbo.

športnikiZgornja Savinjska dolinanagradepodelitevTimi ZajcMonika Hrastnik
