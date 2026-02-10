  • Delo d.o.o.
MILANO CORTINA 2026

Najmanj eno kolajno bi Nika rada osvojila tudi z moževim priimkom

Na srednji skakalnici v Predazzu drevi tekma mešanih ekip, na kateri bo Slovenija branila zlato.
Miha Šimnovec
 10. 2. 2026 | 05:20
3:49
Med drugimi uspehi ima Nika Vodan v svoji bogati vitrini že tudi dve kolajni z olimpijskih iger, obeh pa se je pred štirimi leti – takrat še z dekliškim priimkom Križnar – razveselila v Pekingu. Potem ko je na ženski posamični tekmi na srednji skakalnici v Zhangjiakouu osvojila tretje mesto, je prispevala pomemben delež k zlati lovoriki Slovenije na tekmi mešanih ekip, na kateri bodo naši asi danes (18.45) v Predazzu znova med vročimi kandidati za prvo mesto. Vodanovi se tako drevi nasmiha odlična priložnost, da skupaj z reprezentančnimi kolegi še obogati svojo olimpijsko zbirko in si uresniči veliko željo. Še vsaj eno žlahtno kovino bi rada osvojila z moževim priimkom, ki ga je prevzela ob predlanski poroki z nekdanjim skakalcem Aljažem Vodanom. Na sobotni posamični tekmi v Predazzu je zasedla 8. mesto, po katerem je imela – podobno kot Nika Prevc po srebrni kolajni – mešane občutke.

2 kolajni že ima Nika Vodan z zimskih olimpijskih iger, vsaj eno si želi tudi v Predazzu.

»Po eni strani sem zelo zadovoljna z uvrstitvijo, po drugi pa je to moj najslabši rezultat na olimpijskih igrah,« je pod uvodno skakalno preizkušnjo na 25. ZOI v Italiji potegnila črto 25-letna članica SSK Norica Žiri, ki je ob svojem ognjenem krstu na največji zimsko-športni prireditvi v Pjongčangu 2018 pri rosnih 17 letih opozorila nase s 7. mestom. Kakor je sama ocenila, je bila tudi na prenovljeni srednji napravi Giuseppeja Dal Bena sposobna doseči več.

Srečna, ko je videla moža

»V nogah sem imela še boljše skoke,« je presodila bronasta s prejšnjih OI na Kitajskem, ki je bila po finalnem nastopu jezna nase, ker je preveč napadla. Menila je, da bo to delovalo, vendar pa se ni izšlo po njenih željah. »Nisem želela na takšen način končati dneva, toda ...« je pripomnila in po krajšem premisleku nadaljevala: »Če upoštevam vse okoliščine, pa sem zelo hvaležna, da sem lahko sploh tukaj. Še pred letom dni sem namreč ležala na kavču in okrevala po operaciji kolena. To je bilo res težko obdobje zame. Če sem iskrena, nisem pričakovala, da se bom tako hitro vrnila v tako dobro formo in se že v tej sezoni bolj ali manj enakovredno kosala z najboljšimi.«

Nika Vodan je tokrat na srednji napravi na OI skočila do osmega mesta. FOTO: Matej Družnik
Nika Vodan je tokrat na srednji napravi na OI skočila do osmega mesta. FOTO: Matej Družnik

Ob tem se ni pozabila zahvaliti vsem, ki so ji pomagali pri vrnitvi v svetovni vrh, nadvse je bila vesela tudi za reprezentančno kolegico in soimenjakinjo Niko Prevc, da je posegla po kolajni. »Vem sicer, da je bila sprva razočarana, saj si je globoko v sebi želela še več. Toda velik pritisk je po mojem naredil svoje, da Nika ni prikazala svojih najboljših skokov, kljub temu pa se lahko veseli tega velikega uspeha. Kolajna je vendarle kolajna, ki šteje ogromno, zato naj le uživa v teh lepih trenutkih,« je poudarila Vodanova, ki je Prevčevi čestitala z močnim objemom. »Rekla sem ji, naj se nikar ne živcira, saj je na pravi poti. Za zmago pa ima tu še dve priložnosti. Ob tem sem jo stisnila tako močno, da bi ji lahko polomila vse kosti,« je pristavila v smehu. Nadvse se je razveselila tudi objema svojega moža Aljaža, ki je zanjo stiskal pesti ob doskočišču. To ji je pomenilo ogromno. Kakor je še dodala, se lahko tudi sama zdaj malo sprosti, saj je prva preizkušnja na teh zimskih olimpijskih igrah za njo. »Za nazaj tako ali tako ne morem več ničesar spremeniti. Kar je bilo, je bilo, pred nami pa sta še dve tekmi, na katerih je možno marsikaj,« je svoj pogled usmerila proti današnji preizkušnji mešanih ekip, od katere si v slovenskem taboru znova obetajo zelo veliko.

Nika Vodan pravi, da ima v nogah več, kot je pokazala v soboto. FOTO: Matej Družnik
Nika Vodan pravi, da ima v nogah več, kot je pokazala v soboto. FOTO: Matej Družnik

Po tekmi je z močnim objemom čestitala Niki Prevc. FOTO: Matej Družnik
Po tekmi je z močnim objemom čestitala Niki Prevc. FOTO: Matej Družnik

