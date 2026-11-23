Več kot desetletje po hudi smučarski nesreči legendarnega dirkača formule 1 Michaela Schumacherja njegovo zdravstveno stanje ostaja zavito v skrivnost. Nemški časnik Bild je že leta 2023 razkril podrobnosti njegove rehabilitacije, med katerimi je še posebej zanimiv nenavaden način spodbujanja možganske aktivnosti.

Sedemkratni svetovni prvak formule 1 Michael Schumacher je 29. decembra 2013 doživel hudo nesrečo med smučanjem v francoskih Alpah. Od takrat javnost o njegovem zdravstvenem stanju ve zelo malo. Njegova rehabilitacija poteka daleč od oči javnosti, nemški časnik Bild pa je leta 2023 razkril nekaj podrobnosti o njegovi oskrbi.

Vozili so ga v mercedesu, da bi spodbudili možgane

Kot je poročal Bild, so Schumacherja v okviru nege in rehabilitacije vozili v avtomobilu Mercedes AMG. Namen teh voženj je bil spodbuditi njegove možgane z zvoki, ki jih je dobro poznal iz svoje dolgoletne dirkaške kariere. Schumacher je namreč več kot dve desetletji preživel na dirkališčih formule 1 in drugih dirkaških tekmovanj. V formuli 1 je debitiral leta 1991 na veliki nagradi Belgije.

Nemški časnik je razkril tudi, da za nekdanjega dirkaškega šampiona skrbi ekipa 15 zdravnikov, maserjev in asistentov, ki mu zagotavljajo 24-urno oskrbo.

Usodna nesreča v francoskih Alpah

Spomnimo, Schumacher se je 29. decembra 2013 med smučanjem v francoskih Alpah hudo poškodoval, ko je z glavo udaril ob skalo. Čeprav je nosil smučarsko čelado, je utrpel hude poškodbe glave. Prepeljali so ga v bolnišnico v Grenoblu, kjer so ga operirali in uvedli v umetno komo.

Od takrat je o njegovem zdravstvenem stanju v javnost prišlo le malo informacij, zato tudi podrobnosti njegovega okrevanja ostajajo večinoma neznane.