  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HOKEJ

Namesto vode je Rudi med tekmo lizal ledeno kocko

Rudi Hiti danes praznuje 80. rojstni dan. Poškodba je uničila sanje o NHL, bil je prvi selektor Slovenije.
Svojo drugo soprogo Alenko je Rudi Hiti spoznal pred 27 leti na teniškem igrišču v Portorožu, kamor se oba rada vračata. FOTO: Osebni arhiv R. H.
Svojo drugo soprogo Alenko je Rudi Hiti spoznal pred 27 leti na teniškem igrišču v Portorožu, kamor se oba rada vračata. FOTO: Osebni arhiv R. H.
Siniša Uroševič
 4. 11. 2026 | 10:43
3:56
A+A-

Iz svojega tradicionalnega blejskega baznega tabora bo danes slovenska hokejska reprezentanca odpotovala v Francijo na prvi turnir nove sezone. Prav na Bledu pa bo danes slavnostno – Rudi Hiti, eden od najboljših slovenskih hokejistov in prvi selektor naše izbrane vrste, ko je to začela nastopati pod streho HZS, danes praznuje 80. rojstni dan.

Hiti je vodil izbrano vrsto, takrat še brez danes prepoznavnega risa na prsih, na domačem prvenstvu v Ljubljani in na Bledu, kjer je bila leta 1993 najboljša Latvija, leto pozneje se je iz tretjega svetovnega razreda prebila Slovaška, pomladi '95 pa je bila za naše reprezentante premočna Belorusija. Bil je selektor na prvenstvu skupine B leta 2000 na Poljskem.

Primerjava med sedanjim časom v globalnem športu in porodnimi krči slovenske reprezentance, še bolj pa kakšno desetletje pred tem, ko je bil Hiti še sam hokejist, je za sogovornika že kar nemogoča. »Tudi znanost je izjemno napredovala, posledično z njo šport. Mar je kdo med nami, ki smo igrali pred 50 in več leti, vedel, da je najkakovostnejši spanec med 23. in 2. uro zjutraj? To je, denimo, pred kratkim omenil tudi nogometni zvezdnik Erling Haaland in dodal, da je njegova forma, če nima dobrega spanca, za 30 odstotkov na nižji ravni. Tudi o pravilnem prehranjevanju v primerjavi z današnjimi časi nismo vedeli ničesar, zmotno je bilo razmišljanje, da ne smemo piti med treningom ali tekmo vode, češ da nam naredi težo v želodcu. Zato sem takrat bodisi lizal ledeno kocko bodisi kar sneg ...«

Začel pri 13 letih

Rudi se, kot bi bilo včeraj, spominja hokejskega zanesenjaštva v svojih osnovnošolskih dneh na Jesenicah, kjer sta se te športne panoge lotila tudi brata Drago in Gorazd: »Hokej sem začel igrati pri 13 letih, pri 15 in pol sem bil pri podružničnem članskem moštvu Kranjske Gore. Sicer je bilo takrat na Jesenicah tako, da smo pol leta igrali nogomet, Ciril Klinar in Viki Tišlar sta bila odlična z žogo, pol leta pa hokej. Ni nujno, da mora hokejist začeti svojo športno pot na ledeni ploskvi, pomembne so gibalne sposobnosti, psihična moč, vztrajnost. Veste, kako so nam govorili pri hokeju – dober igralec je tam, kjer je plošček, odličen pa tam, kamor bo plošček prišel. Tipičen primer takšnega vrhunskega hokejista je Anže Kopitar

Po prihodu s služenja vojaškega roka je skupaj z jeseniškimi soigralci Romanom Smolejem, Slavkom Beravsom in Vladom Jugom poskrbel za izjemno odmeven prestop, neprimerljiv z današnjimi v slovenskem hokejskem prostoru. Četverica je odšla k Olimpiji! Takrat je Franc Puterle, direktor podjetja Žito, prevzel vodenje tivolskega kluba in začel se je velik boj za slovenski hokejski vrh: »Puterle je bil predsednik, pri katerem mi sploh ne bi bilo treba podpisati pogodbe. No, seveda sem jo, a tudi brez nje bi dobil vse, kar je obljubil. Pravzaprav sem prejel še več od obljubljenega. To se mi je zgodilo le še enkrat pozneje v Bolzanu.«

Sicer ni bil daleč dan, ko bi bil lahko Hiti prvi Slovenec pod žarometi prestižne NHL. A je na preizkušnji pri slovitem klubu Chicago Blackhawks prejel močan udarec s ploščkom v predel brade in jo odnesel z zlomljeno čeljustjo. Pred tem je imel doma natrgane križne vezi. Na tujem je nato igral pri zahodnih sosedih v Bolzanu: »Ko sem igral zadnjo tekmo, so mi na transparentu v slovenščini napisali – Rudi, hvala za vse, kar si naredil za Bolzano,« ponosno pove hokejski upokojenec, ki zdaj uživa na kolesu. Še pred tremi leti je prekolesaril pot od Bleda do Portoroža ...

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Rudi Hitihokejhokej na leduSlovenijaNHLHokejska zveza Slovenije
ZADNJE NOVICE
11:23
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKI POLITOLOG

Bogomil Ferfila po porazu Trumpa: »Iranske rakete lahko dosežejo tudi Slovenijo«

Po profesorjevih besedah se kot glavni razlogi za Trumpovo nepriljubljenost izpostavljajo višja stopnja inflacije, dražja goriva ter vojna v Iranu.
4. 11. 2026 | 11:23
11:22
Novice  |  Svet
KONGRESNE VOLITVE

Političarka slovenskih korenin v ZDA piše zgodovino (FOTO)

Amy Klobuchar je bila izvoljena za guvernerko Minnesote.
4. 11. 2026 | 11:22
11:18
Bulvar  |  Glasba in film
OSVEŽENA PRODUKCIJA

Anja Belini napoveduje vročo jesen

Plavolaska predstavlja novo različico priljubljene uspešnice.
4. 11. 2026 | 11:18
10:46
Novice  |  Svet
RAZSULO

Družini s petimi otroki oddal stanovanje, po izselitvi pa ga je pričakal pravi šok! Poglejte to razdejanje (FOTO)

Lastnika stanovanja je po izselitvi družine s petimi otroki pričakalo pravo razdejanje, razkrivajo fotografije.
4. 11. 2026 | 10:46
10:43
Šport  |  Športni trači
HOKEJ

Namesto vode je Rudi med tekmo lizal ledeno kocko

Rudi Hiti danes praznuje 80. rojstni dan. Poškodba je uničila sanje o NHL, bil je prvi selektor Slovenije.
Siniša Uroševič4. 11. 2026 | 10:43
10:32
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVO

Dalmacija se je poslovila od legendarnega Miše Kovača, posnetki so neverjetni (FOTO in VIDEO)

Mišo Kovač je umrl na zadnji oktobrski dan, star je bil 85 let.
4. 11. 2026 | 10:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Pazite se: obljubljajo neverjetne zaslužke, potem vas opeharijo

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 08:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

Irska tolpa proti newyorški mafiji

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
MEJNIK

Tretja največja slovenska banka razkrila novost (video)

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
Promo
Lifestyle  |  Stil
HIBRID

Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
2. 11. 2026 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Se je mogoče naučiti, kako uspeti v poslu?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POTOVANJA

Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Slovenske novice2. 11. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Promo
Novice  |  Slovenija
EKO SKLAD

Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 09:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTNI POSEG ZA ZDRAVJE OČI

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 14:09
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
3. 11. 2026 | 12:59
Novice  |  Slovenija
INDUSTRIJSKA MOČ

»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
4. 11. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJSKI SKLADI

Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Svet
ISKALNA AKCIJA

Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki