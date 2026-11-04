Namesto vode je Rudi med tekmo lizal ledeno kocko

Iz svojega tradicionalnega blejskega baznega tabora bo danes slovenska hokejska reprezentanca odpotovala v Francijo na prvi turnir nove sezone. Prav na Bledu pa bo danes slavnostno – Rudi Hiti, eden od najboljših slovenskih hokejistov in prvi selektor naše izbrane vrste, ko je to začela nastopati pod streho HZS, danes praznuje 80. rojstni dan.

Hiti je vodil izbrano vrsto, takrat še brez danes prepoznavnega risa na prsih, na domačem prvenstvu v Ljubljani in na Bledu, kjer je bila leta 1993 najboljša Latvija, leto pozneje se je iz tretjega svetovnega razreda prebila Slovaška, pomladi '95 pa je bila za naše reprezentante premočna Belorusija. Bil je selektor na prvenstvu skupine B leta 2000 na Poljskem.

Primerjava med sedanjim časom v globalnem športu in porodnimi krči slovenske reprezentance, še bolj pa kakšno desetletje pred tem, ko je bil Hiti še sam hokejist, je za sogovornika že kar nemogoča. »Tudi znanost je izjemno napredovala, posledično z njo šport. Mar je kdo med nami, ki smo igrali pred 50 in več leti, vedel, da je najkakovostnejši spanec med 23. in 2. uro zjutraj? To je, denimo, pred kratkim omenil tudi nogometni zvezdnik Erling Haaland in dodal, da je njegova forma, če nima dobrega spanca, za 30 odstotkov na nižji ravni. Tudi o pravilnem prehranjevanju v primerjavi z današnjimi časi nismo vedeli ničesar, zmotno je bilo razmišljanje, da ne smemo piti med treningom ali tekmo vode, češ da nam naredi težo v želodcu. Zato sem takrat bodisi lizal ledeno kocko bodisi kar sneg ...«

Začel pri 13 letih

Rudi se, kot bi bilo včeraj, spominja hokejskega zanesenjaštva v svojih osnovnošolskih dneh na Jesenicah, kjer sta se te športne panoge lotila tudi brata Drago in Gorazd: »Hokej sem začel igrati pri 13 letih, pri 15 in pol sem bil pri podružničnem članskem moštvu Kranjske Gore. Sicer je bilo takrat na Jesenicah tako, da smo pol leta igrali nogomet, Ciril Klinar in Viki Tišlar sta bila odlična z žogo, pol leta pa hokej. Ni nujno, da mora hokejist začeti svojo športno pot na ledeni ploskvi, pomembne so gibalne sposobnosti, psihična moč, vztrajnost. Veste, kako so nam govorili pri hokeju – dober igralec je tam, kjer je plošček, odličen pa tam, kamor bo plošček prišel. Tipičen primer takšnega vrhunskega hokejista je Anže Kopitar.«

Po prihodu s služenja vojaškega roka je skupaj z jeseniškimi soigralci Romanom Smolejem, Slavkom Beravsom in Vladom Jugom poskrbel za izjemno odmeven prestop, neprimerljiv z današnjimi v slovenskem hokejskem prostoru. Četverica je odšla k Olimpiji! Takrat je Franc Puterle, direktor podjetja Žito, prevzel vodenje tivolskega kluba in začel se je velik boj za slovenski hokejski vrh: »Puterle je bil predsednik, pri katerem mi sploh ne bi bilo treba podpisati pogodbe. No, seveda sem jo, a tudi brez nje bi dobil vse, kar je obljubil. Pravzaprav sem prejel še več od obljubljenega. To se mi je zgodilo le še enkrat pozneje v Bolzanu.«

Sicer ni bil daleč dan, ko bi bil lahko Hiti prvi Slovenec pod žarometi prestižne NHL. A je na preizkušnji pri slovitem klubu Chicago Blackhawks prejel močan udarec s ploščkom v predel brade in jo odnesel z zlomljeno čeljustjo. Pred tem je imel doma natrgane križne vezi. Na tujem je nato igral pri zahodnih sosedih v Bolzanu: »Ko sem igral zadnjo tekmo, so mi na transparentu v slovenščini napisali – Rudi, hvala za vse, kar si naredil za Bolzano,« ponosno pove hokejski upokojenec, ki zdaj uživa na kolesu. Še pred tremi leti je prekolesaril pot od Bleda do Portoroža ...