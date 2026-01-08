Nani Matjašič na dražbi razprodaja zbirko, ima poseben razlog

Športniki za dosego svojih sanj in nastop na največjih tekmovanjih naredijo marsikaj. To je popolnoma razumljivo, saj niso vsi športi enako finančno podprti s strani države, čeprav se na tekmovanjih borijo pod slovensko zastavo in ponosno branijo barve svoje domovine. Še najtežje je mladim športom, ki šele prodirajo na sceno. Eden izmed njih je footgolf, ki si vedno bolj utira pot med olimpijske športe, toda za zdaj še ni med njimi. A domiselnosti v njem ne manjka. Slovenija bo konec maja nastopila na svetovnem prvenstvu v Mehiki, kamor se je uvrstila po odličnih igrah na evropskem prvenstvu.

Visoki stroški na ramenih igralcev

Toda stroški so zelo visoki in večino bremena nosijo igralci. Lanski državni in pokalni prvak med superseniorji Nani Franc Matjašič, prvi Slovenec, ki je v tej športni panogi zmagal na tekmi svetovnega pokala in še vedno vitalen 68-letni aktivni športnik, se je odločil za precej radikalen način zbiranja sredstev, za dražbo prek družbenih omrežij nekaterih športnih trofej, kot so zastavice, šali in dresi iz različnih športov in največjih tekmovanj, nekateri imajo kar lepo zgodovinsko vrednost. Na tak način naj bi zbral sredstva, da bo lahko v mehiškem Acapulcu branil barve svoje domovine na svetovnem prvenstvu v footgolfu.

Footgolfist in še vedno zelo aktivni Nani Franc Matjašič

Še kar nepriznana športna panoga

»Veliki oglaševalci oziroma velika podjetja niso pokazali interesa do tega mladega športa, čeprav je ponudba za sponzorstvo izjemno mamljiva. Poslali smo sto vlog, le trije so odgovorili negativno, vsi ostali pa so ostali nemi. Ko prebiraš, s kako velikimi, milijonskimi dobički bodo nekatera podjetja zaključila leto, bi bil njihov delež za pomoč športu le kapljica v morje. Čeprav je naša zveza že članica OK Slovenije, pa še vedno nismo priznani kot športna panoga, zato ne moremo kandidirati za nobena sredstva, ki jih država nameni športu. Ne preostane nam drugega, kot da se nekako znajdemo na svoj način in pokažemo, da nam je nastop za izbrano vrsto sveta stvar!« nam je zaupal Matjašič.