  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POT V MEHIKO

Nani Matjašič na dražbi razprodaja zbirko, ima poseben razlog

Footgolfist Nani Matjašič zbira denar za pot na SP v Mehiko.
Del zbirke dresov športnih klubov od vsepovsod FOTO: Fotografije: osebni arhiv

Del zbirke dresov športnih klubov od vsepovsod FOTO: Fotografije: osebni arhiv

Footgolfist in še vedno zelo aktivni Nani Franc Matjašič

Footgolfist in še vedno zelo aktivni Nani Franc Matjašič

Tudi od zbirke šalov različnih klubov se Matjašič poslavlja.

Tudi od zbirke šalov različnih klubov se Matjašič poslavlja.

Del zbirke dresov športnih klubov od vsepovsod FOTO: Fotografije: osebni arhiv
Footgolfist in še vedno zelo aktivni Nani Franc Matjašič
Tudi od zbirke šalov različnih klubov se Matjašič poslavlja.
Dejan Vodovnik
 8. 1. 2026 | 06:39
2:17
A+A-

Športniki za dosego svojih sanj in nastop na največjih tekmovanjih naredijo marsikaj. To je popolnoma razumljivo, saj niso vsi športi enako finančno podprti s strani države, čeprav se na tekmovanjih borijo pod slovensko zastavo in ponosno branijo barve svoje domovine. Še najtežje je mladim športom, ki šele prodirajo na sceno. Eden izmed njih je footgolf, ki si vedno bolj utira pot med olimpijske športe, toda za zdaj še ni med njimi. A domiselnosti v njem ne manjka. Slovenija bo konec maja nastopila na svetovnem prvenstvu v Mehiki, kamor se je uvrstila po odličnih igrah na evropskem prvenstvu.

Visoki stroški na ramenih igralcev

Toda stroški so zelo visoki in večino bremena nosijo igralci. Lanski državni in pokalni prvak med superseniorji Nani Franc Matjašič, prvi Slovenec, ki je v tej športni panogi zmagal na tekmi svetovnega pokala in še vedno vitalen 68-letni aktivni športnik, se je odločil za precej radikalen način zbiranja sredstev, za dražbo prek družbenih omrežij nekaterih športnih trofej, kot so zastavice, šali in dresi iz različnih športov in največjih tekmovanj, nekateri imajo kar lepo zgodovinsko vrednost. Na tak način naj bi zbral sredstva, da bo lahko v mehiškem Acapulcu branil barve svoje domovine na svetovnem prvenstvu v footgolfu.

Footgolfist in še vedno zelo aktivni Nani Franc Matjašič
Footgolfist in še vedno zelo aktivni Nani Franc Matjašič

Še kar nepriznana športna panoga

»Veliki oglaševalci oziroma velika podjetja niso pokazali interesa do tega mladega športa, čeprav je ponudba za sponzorstvo izjemno mamljiva. Poslali smo sto vlog, le trije so odgovorili negativno, vsi ostali pa so ostali nemi. Ko prebiraš, s kako velikimi, milijonskimi dobički bodo nekatera podjetja zaključila leto, bi bil njihov delež za pomoč športu le kapljica v morje. Čeprav je naša zveza že članica OK Slovenije, pa še vedno nismo priznani kot športna panoga, zato ne moremo kandidirati za nobena sredstva, ki jih država nameni športu. Ne preostane nam drugega, kot da se nekako znajdemo na svoj način in pokažemo, da nam je nastop za izbrano vrsto sveta stvar!« nam je zaupal Matjašič.

Tudi od zbirke šalov različnih klubov se Matjašič poslavlja.
Tudi od zbirke šalov različnih klubov se Matjašič poslavlja.

Več iz teme

dražbadenarMehikafootgolfNani Matjašičdresišali
ZADNJE NOVICE
08:34
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Priznana slovenska glasbenica žaluje: »Bojan, hvala ti za vse!«

Doletela jo je tudi čast, da bo igrala na žalni slovesnosti nekdanjega profesorja in prijatelja Bojana Ravnikarja.
8. 1. 2026 | 08:34
08:30
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PRESTAJA DOSMRTNI ZAPOR

Novo priznanje torzo morilca

Richard Cottingham zaradi niza umorov prestaja dosmrtni zapor. Vztrajnim preiskovalcem je zdaj priznal še umor 18-letnice.
8. 1. 2026 | 08:30
08:22
Lifestyle  |  Astro
HRANA

Vibracije hrane: ne določa jih le to, kaj jemo, ampak tudi, kako

Najvišje zaznamo pri zeleni listnati zelenjavi, svežem sadju. Ko izberemo nekaj z nižjo vibracijo, lahko to uravnotežimo z višjo.
8. 1. 2026 | 08:22
08:02
Šport  |  Športni trači
HOKEJ

Slovenski reprezentant Jan Drozg pogreša le domačo lovoriko

Jan Drozg med aduti Olimpije v ICEHL. Veseli se tudi boja v finalu DP.
Siniša Uroševič8. 1. 2026 | 08:02
07:56
Novice  |  Slovenija
ARSO PRIŽGAL ORANŽNO OPOZORILO

V tako ledenico smo se zbudili: na Ptuju in v Logatcu kar –20! To so kraji z najnižjo temperaturo

Pestro vremensko dogajanje bi lahko bilo tudi v petek, ko naj bi glede na trenutne napovedi deloma deževalo, deloma snežilo. Možna bo poledica.
8. 1. 2026 | 07:56
07:55
Novice  |  Svet
POTOVANJE

Vstop v ZDA bi plačali z osebnimi podatki

V to želijo Američani prisiliti EU. Nekateri že zaskrbljeni.
8. 1. 2026 | 07:55

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine?
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki