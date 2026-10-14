Naša vrhunska športnica pred novim življenjskim poglavjem: »Ni me strah«

Kariera slovenske biatlonske reprezentantke Anamarije Lampič je zelo pisana, polna zares izjemnih dosežkov kot tudi bolečih tekmovalnih padcev. Zadnjega je doživela prav na najpomembnejši zimski tekmi prejšnje sezone, olimpijskih igrah v Italiji, kjer je močno zaostala za visokimi cilji. A ta vztrajna športnica pri 31 letih ni vrgla svoje biatlonske puške v koruzo, temveč je misli usmerila k naslednjim igram čez štiri leta v Franciji. Res pa je, da v prihajajoči zimi zaradi nosečnosti ne bo tekmovala. Če bo šlo vse po načrtu, se bosta s partnerjem Boštjanom Klavžarjem sredi januarja 2027 razveselila novorojenčka.

Zato v teh dneh ne namenja več toliko pozornosti treningu, četudi še vedno rada vzdržuje svojo telesno moč. »Do vključno julija sem se udeleževala skupnih priprav z našo ekipo, tam od avgusta in še posebej nato v septembru pa sem se umaknila in črtala iz svojega vsakdana dvakratni trening,« nam je dejala med srečanjem na Brdu pri Kranju, kjer se je tako kot drugi športniki, ki tekmujejo pod streho Smučarske zveze Slovenije, udeležila tradicionalne predstavitve nove sezone.

Zadnje skupne priprave je izpustila, ker si ne želi, da bi se ji zaradi nosečnosti drugi prilagajali.

Kot vedno je Anamarija razgrinjala veliko pozitivne energije, tudi ob namigu o osebnem počutju je poudarila, da je to zdaj prav dobro. Zadnji del priprav na prelazu Lavaze nad olimpijsko dolino Fiemme je izpustila: »Meni se zdi, da je prav, ker nisem več udeleženka skupnih priprav. Kajti res ne bi bilo smiselno oteževati drugim delovnega procesa, ne bi rada videla, da bi se zdaj drugi prilagajali meni. Zato je bolje, da sem doma.«

Gorenjka se je s partnerjem, doma iz Logatca, Boštjanom Klavžarjem, nekdanjim smučarskim tekačem in nazadnje trenerjem pri biatlonski reprezentanci, pred dvema letoma preselila na Dolenjsko. »No, seveda pridem na obisk k domačim v Valburgo, tako da se 'sprehajam' med Dolenjsko in Gorenjsko,« se je nasmehnila.

Ni je strah

Seveda pa je dobitnica treh kolajn s svetovnih prvenstev v nordijskem smučanju ena od številnih športnic, ki so med kariero zanosile. Nekatere so se zelo uspešno vrnile v tekmovalno karavano, druge so nato kmalu po rojstvu otroka vrhunskemu športu pomahale v slovo. Ob tem doda: »Vem, da je bilo že veliko deklet v tem položaju, tako da me ni strah. Nekatere so se vrnile odlično pripravljene, nekatere malo slabše, ampak glede športa, motiva in pripravljenosti me ne skrbi,« ponuja optimističen pogled in tokrat pričakuje zimo brez tekmovalne napetosti.

Osrednja cilja bosta za slovensko izbrano vrsto odmeven nastop na premierni novoletni tekmi svetovnega pokala na Pokljuki in nato seveda še na svetovnem prvenstvu sredi februarja v Estoniji. Odvisno od počutja se bo odločala, ali bo v živo spodbujala našo izbrano domačo vrsto na domači tekmi. Seveda ni nemogoče, da bi kakšen dan pred napovedanim rokom prijokal na svet njen otrok. »Bomo videli,« se je vprašala in dodala, da bi seveda prav rada stiskala pesti za tiste, s katerimi je v zadnjih štirih sezonah skupaj tekmovala. Če bo vse tako, kot si želi, bo na tekmovalnih smučeh in s puško dočakala zimske olimpijske igre 2030. In ne bo edina mamica, ki se je vrnila na sneg.