Navijač ima Benjamina Šeška raje kot pa ženo

Tudi manj vneti spremljevalci nogometnega utripa bodo znali hitro povedati, da je Manchester United med najbolj priljubljenimi in prepoznavnimi klubi na svetu. Uradni podatki iz leta 2025 razkrivajo, da so »rdeči vragi« po navzočnosti na socialnih omrežjih, omembah in zapisih na tretjem mestu med nogometnimi klubi po svetu, pred njimi sta le španska velikana Real Madrid in Barcelona. Seveda je takšna institucija vselej pod posebnim povečevalnim steklom in k njej zdaj v zelo vidnem polju pripada tudi slovenski dragulj Benjamin Šeško. V teh dneh doživlja čast in slavo na Otoku. Njegova zgodba o vzponu na nogometnem igrišču je že dolgo znana. Radečan je kot najstnik zablestel v Salzburgu, se tako kot številni iz te izjemne nogometne šole preselil k »starejšemu bratu« v Leipzig, se tam prelevil v enega osrednjih napadalcev cenjene bundeslige, postal tudi udarni mož slovenskega reprezentančnega napada, novi korak navzgor pa doživel pri omenjenem gigantu angleške nogometne scene.

Blesti tudi Šporar Novi slovenski reprezentančni selektor Boštjan Cesar je v pričakovanju prvih tekem izbrane vrste v tej sezoni lahko navdušen nad učinkom kandidatov za napad. Ob Šešku je zdaj na visoki ravni tudi Andraž Šporar. Z dvema goloma je bil v največjem slovaškem derbiju Slovan Bratislava – Spartak Trnava osrednji igralec tekme, 15.000 domačlh navijačev mu je v slovaški metropoli namenilo dolg aplavz. Žan Vipotnik (Swansea) pa ohranja vrh na lestvici strelcev druge angleške lige.

Prvi tedni zanj nikakor niso bili preprosti, med zahtevnimi in razvajenimi privrženci kluba z nabito polno vitrino lovorik je bilo veliko ugibanj, ali je prihod Slovenca za 84 milijonov evrov, kolikor so uradno za njegov prestop iz Leipziga uradno odšteli v Manchestru, upravičen. Pri trenerju Rubinu Amorimu zlepa ni dobil ustrezne priložnosti, moštvo je – tako kot v prejšnji sezoni, torej pred Šeškovim prihodom – nizalo poraze, daleč je bila ta zgodba od tiste nekdanje Unitedove. Ni bilo druge, sledila je menjava na trenerskem stolčku, vroč krompir je prevzel nekdanji as iz prav tistih uspešnejših klubskih časov Michael Carrick. Z njegovim novim poglavjem se je začelo moštvo vzpenjati, najvidneje med vsemi igralci pa prav naš 22-letni zvezdnik. Prispeval je pomembne gole, podobno kot nekoč v Salzburgu in Leipzigu omrežil privržence kluba. Dvomljivcev je bilo iz dneva v dan manj, še zadnji pa so se umaknili na to prvo marčno nedeljo, ko je po visokem skoku in nato strelu z glavo prav v slogu največjih otoških nogometnih junakov zabil gol odločitve za končnih 2:1 na tekmi s Crystal Palaceom.

Ko bi imel še Beckhama in Giggsa

»To je gol, kot ga zna zabiti le prava 'devetka',« je vzhičeno zapisal eden od rednih uporabnikov priljubljene Unitedove spletne klepetalnice redcafe.net, na kateri so si po omenjeni nedeljski tekmi (še več pa na včerajšnji dan v rubriki »Benjamin Sesko«) sledili zapisi kot po hitrem tekočem traku. »Kar pomislite, kako bi bilo in koliko golov bi dosegel, če bi imel imel takšnega soigralca, kot sta bila nekoč David Beckham in Ryan Giggs,« je poudaril eden od udeležencev klepetalnice, naslednji pa je poskrbel za takšen prispevek: »Moja žena je Slovenka. Dejal pa sem ji, da je zdaj številka 2 na seznamu mojih najljubših iz Slovenije: vrh seveda pripada Benjaminu!«

8 golov je doslej v tej sezoni angleške lige dosegel Benjamin Šeško.

Toda ne gre le za vznesene navijače, tudi strokovnjaki po nedeljski predstavi kar tekmujejo, kdo bo več komplimentov izrekel slovenskemu napadalcu. V branem mestnem časniku Manchester Evening News so le njemu in Brunu Fernandesu za prikazano podelili visoko oceno 8, trener Carrick – od njegovega prihoda na klop je United od 21 možnih točk osvojil 19 – pa prav tako ni skoparil s pohvalami na račun slovenskega reprezentančnega asa: »Veliko sem se pogovarjal z njim, zgradila sva si medsebojno zaupanje, kar je res pomembno. Pred njim je izjemna prihodnost, res je še mlad, a že zdaj deluje fantastično.« Seveda pa v močnem angleškem ligaškem tekmovanju časa za oddih ni. Že jutri je pred Šeškom in soigralci vroče gostovanje v Newcastlu, ob koncu tedna na Old Trafford prihaja Aston Villa, v tej sezoni kar presenetljivo močna. Trenutno je tako kot United zbrala 51 točk. Moštvi sta na tretjem in četrtem mestu lestvice, za Manchester Cityjem (64 točk) in Arsenalom (59) ter tako ohranjata sanje o vizumu lige prvakov ...

V slogu največjih angleških asov je takole zabil gol z glavo. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters