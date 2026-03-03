  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOGOMET

Navijač ima Benjamina Šeška raje kot pa ženo

Slovenski nogometni as je zabil gol odločitve za zmago Manchester Uniteda.
Na slovitem Old Traffordu zdaj Benjamin Šeško doživlja pravljične trenutke. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Na slovitem Old Traffordu zdaj Benjamin Šeško doživlja pravljične trenutke. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

V slogu največjih angleških asov je takole zabil gol z glavo. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

V slogu največjih angleških asov je takole zabil gol z glavo. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Dobra forma mu vliva samozavest tudi pred novo reprezentančno sezono. FOTO: Leon Vidic

Dobra forma mu vliva samozavest tudi pred novo reprezentančno sezono. FOTO: Leon Vidic

Na slovitem Old Traffordu zdaj Benjamin Šeško doživlja pravljične trenutke. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
V slogu največjih angleških asov je takole zabil gol z glavo. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
Dobra forma mu vliva samozavest tudi pred novo reprezentančno sezono. FOTO: Leon Vidic
Siniša Uroševič
 3. 3. 2026 | 06:35
4:35
A+A-

Tudi manj vneti spremljevalci nogometnega utripa bodo znali hitro povedati, da je Manchester United med najbolj priljubljenimi in prepoznavnimi klubi na svetu. Uradni podatki iz leta 2025 razkrivajo, da so »rdeči vragi« po navzočnosti na socialnih omrežjih, omembah in zapisih na tretjem mestu med nogometnimi klubi po svetu, pred njimi sta le španska velikana Real Madrid in Barcelona. Seveda je takšna institucija vselej pod posebnim povečevalnim steklom in k njej zdaj v zelo vidnem polju pripada tudi slovenski dragulj Benjamin Šeško. V teh dneh doživlja čast in slavo na Otoku. Njegova zgodba o vzponu na nogometnem igrišču je že dolgo znana. Radečan je kot najstnik zablestel v Salzburgu, se tako kot številni iz te izjemne nogometne šole preselil k »starejšemu bratu« v Leipzig, se tam prelevil v enega osrednjih napadalcev cenjene bundeslige, postal tudi udarni mož slovenskega reprezentančnega napada, novi korak navzgor pa doživel pri omenjenem gigantu angleške nogometne scene.

Blesti tudi Šporar

Novi slovenski reprezentančni selektor Boštjan Cesar je v pričakovanju prvih tekem izbrane vrste v tej sezoni lahko navdušen nad učinkom kandidatov za napad. Ob Šešku je zdaj na visoki ravni tudi Andraž Šporar. Z dvema goloma je bil v največjem slovaškem derbiju Slovan Bratislava – Spartak Trnava osrednji igralec tekme, 15.000 domačlh navijačev mu je v slovaški metropoli namenilo dolg aplavz. Žan Vipotnik (Swansea) pa ohranja vrh na lestvici strelcev druge angleške lige.

Prvi tedni zanj nikakor niso bili preprosti, med zahtevnimi in razvajenimi privrženci kluba z nabito polno vitrino lovorik je bilo veliko ugibanj, ali je prihod Slovenca za 84 milijonov evrov, kolikor so uradno za njegov prestop iz Leipziga uradno odšteli v Manchestru, upravičen. Pri trenerju Rubinu Amorimu zlepa ni dobil ustrezne priložnosti, moštvo je – tako kot v prejšnji sezoni, torej pred Šeškovim prihodom – nizalo poraze, daleč je bila ta zgodba od tiste nekdanje Unitedove. Ni bilo druge, sledila je menjava na trenerskem stolčku, vroč krompir je prevzel nekdanji as iz prav tistih uspešnejših klubskih časov Michael Carrick. Z njegovim novim poglavjem se je začelo moštvo vzpenjati, najvidneje med vsemi igralci pa prav naš 22-letni zvezdnik. Prispeval je pomembne gole, podobno kot nekoč v Salzburgu in Leipzigu omrežil privržence kluba. Dvomljivcev je bilo iz dneva v dan manj, še zadnji pa so se umaknili na to prvo marčno nedeljo, ko je po visokem skoku in nato strelu z glavo prav v slogu največjih otoških nogometnih junakov zabil gol odločitve za končnih 2:1 na tekmi s Crystal Palaceom.

Ko bi imel še Beckhama in Giggsa

»To je gol, kot ga zna zabiti le prava 'devetka',« je vzhičeno zapisal eden od rednih uporabnikov priljubljene Unitedove spletne klepetalnice redcafe.net, na kateri so si po omenjeni nedeljski tekmi (še več pa na včerajšnji dan v rubriki »Benjamin Sesko«) sledili zapisi kot po hitrem tekočem traku. »Kar pomislite, kako bi bilo in koliko golov bi dosegel, če bi imel imel takšnega soigralca, kot sta bila nekoč David Beckham in Ryan Giggs,« je poudaril eden od udeležencev klepetalnice, naslednji pa je poskrbel za takšen prispevek: »Moja žena je Slovenka. Dejal pa sem ji, da je zdaj številka 2 na seznamu mojih najljubših iz Slovenije: vrh seveda pripada Benjaminu!«

8 golov je doslej v tej sezoni angleške lige dosegel Benjamin Šeško.

Toda ne gre le za vznesene navijače, tudi strokovnjaki po nedeljski predstavi kar tekmujejo, kdo bo več komplimentov izrekel slovenskemu napadalcu. V branem mestnem časniku Manchester Evening News so le njemu in Brunu Fernandesu za prikazano podelili visoko oceno 8, trener Carrick – od njegovega prihoda na klop je United od 21 možnih točk osvojil 19 – pa prav tako ni skoparil s pohvalami na račun slovenskega reprezentančnega asa: »Veliko sem se pogovarjal z njim, zgradila sva si medsebojno zaupanje, kar je res pomembno. Pred njim je izjemna prihodnost, res je še mlad, a že zdaj deluje fantastično.« Seveda pa v močnem angleškem ligaškem tekmovanju časa za oddih ni. Že jutri je pred Šeškom in soigralci vroče gostovanje v Newcastlu, ob koncu tedna na Old Trafford prihaja Aston Villa, v tej sezoni kar presenetljivo močna. Trenutno je tako kot United zbrala 51 točk. Moštvi sta na tretjem in četrtem mestu lestvice, za Manchester Cityjem (64 točk) in Arsenalom (59) ter tako ohranjata sanje o vizumu lige prvakov ...

V slogu največjih angleških asov je takole zabil gol z glavo. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
V slogu največjih angleških asov je takole zabil gol z glavo. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Dobra forma mu vliva samozavest tudi pred novo reprezentančno sezono. FOTO: Leon Vidic
Dobra forma mu vliva samozavest tudi pred novo reprezentančno sezono. FOTO: Leon Vidic

Več iz teme

Benjamin ŠeškonogometManchester Unitednavijači
ZADNJE NOVICE
08:20
Novice  |  Slovenija
ŽE 12. ZBIRKA

Srečkova ljubezen ne popušča

Predstavitev nove zbirke kot poklon življenju, ustvarjanju in ljubezni do poezije.
Primož Hieng3. 3. 2026 | 08:20
08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
08:05
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RAZLIČNI VZROKI

To ni le težava starejših, ampak tudi več kot milijarde mladih po svetu

Zanemarjene težave lahko vodijo v izgubo sluha, ta pa vpliva na socialne odnose, samozavest in kognitivne sposobnosti.
3. 3. 2026 | 08:05
08:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
SMRTNA PROMETNA NESREČA

Po trčenju se je traktor prevrnil na streho in zagorel, voznik (51) umrl na kraju nesreče

Zgodilo se je na regionalni cesti Novo mesto–Otočec.
3. 3. 2026 | 08:05
07:49
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Brez skrivnosti, le dobre surovine: tako nastaja najboljša kranjska klobasa v Sloveniji

Pozoren moraš biti, da vse narediš tako, kot je napisano, pravi Jože Mlinarič, ki dela najbolje ocenjeno in najbolj okusno kranjsko klobaso.
Alenka Kociper3. 3. 2026 | 07:49
07:42
Novice  |  Svet
NASVET

Če nimate za drago meso, jejte jetra, svetuje minister za zdravje

Zdravstveni minister ZDA ob inflaciji svetuje nakup cenejših vrst mesa. Podobno je pred dobrima dvema stoletjema svetovala francoska kraljica.
3. 3. 2026 | 07:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI FESTIVALI

Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
26. 2. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
PremiumPromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BRDA

Kam na nepozaben izlet za konec tedna?

V objemu Alp in Jadrana, med Furlansko nižino in smaragdno Sočo, ležijo Brda – gričevnata pokrajina, ki kliče po raziskovanju ne le z očmi, ampak z vsemi čutili.
27. 2. 2026 | 11:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BELA KRAJINA

Popolna destinacija za ljubitelje sproščenih mestnih sprehodov

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
27. 2. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki