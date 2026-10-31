Navijači direktorju nekdanjega kluba Srečka Katanca pred hišo pustili kup iztrebkov: sporočilo je jasno (FOTO)

Pred hišo športnega direktorja italijanske Sampdorie Jesperja Fredberga je v petek zjutraj zasmrdelo neprijetno presenečenje. Nezadovoljni navijači so mu pred domom v kraju Bogliasco blizu Genove pustili velik kup gnoja, zraven pa postavili transparent z žaljivim sporočilom: »Fredberg, dober tek, govnar.« Fotografije nenavadnega protesta so hitro zaokrožile po družbenih omrežjih. Vodstvo kluba, ki nastopa v drugi italijanski ligi, je dogodek ostro obsodilo.

Klub: Prestopili so vse meje

Sampdoria je v uradnem odzivu poudarila, da gre za resen in nesprejemljiv poseg v zasebnost športnega direktorja in njegove družine. Čeprav razumejo razočaranje navijačev zaradi slabih rezultatov, osebnih napadov na zaposlene ne nameravajo dopuščati. Fredberg, danski nogometni funkcionar, je v Sampdorio prišel poleti 2025. Navijači ga imajo za enega glavnih odgovornih za slabo stanje moštva, ki je po devetih krogih italijanske Serie B zbralo vsega pet točk.

Klub je v tem času dosegel le eno zmago, dvakrat remiziral in šestkrat izgubil. Zaradi slabih rezultatov je že prišlo do menjave trenerja, vendar se kriza nadaljuje.

Za Sampdorio igra tudi Slovenec

Sampdoria je nekoč sodila med najboljše italijanske klube. Leta 1991 je osvojila naslov državnega prvaka, leto pozneje pa zaigrala v finalu evropskega pokala prvakov, kjer jo je premagala Barcelona. V njenih vrstah je nekoč igral tudi Srečko Katanec, ki je s klubom leta 1994 osvojil italijanski superpokal. Danes dres Sampdorie nosi slovenski nogometaš Tjaš Begić. Po izpadu iz prve lige leta 2023 se klub nikakor ne more pobrati. V prejšnji sezoni se je komaj izognil izpadu v tretjo ligo, letošnjo pa začel še slabše.

Nezadovoljstvo se ni končalo pri kupu gnoja. V soboto so se po Genovi pojavili transparenti z napisom »Osvobodite Sampdorio«, več tisoč navijačev pa se je odpravilo na protestni pohod proti stadionu Luigi Ferraris. Po poročanju italijanskih medijev je vodstvo kluba zaradi incidenta pred Fredbergovo hišo zahtevalo tudi okrepitev varnostnih ukrepov za športnega direktorja in njegovo družino.