Navijači pozor: v Slovenijo prihaja ekipa Los Angeles Lakers z Dončićem na čelu

ESPN-jev poročevalec Dave McMenamin je na družbenem omrežju X sporočil, da bo Luka Dončić gostil celotno ekipo Los Angeles Lakers v Sloveniji, in sicer na kratkem štiridnevnem kampu, ki bo potekal v avgustu. Kot je zapisal, je to informacijo povedal vir, ki je blizu Lakersom.

Po McMenaminovih informacijah bo program vključeval vadbo, golf in povezovanje, nekaj časa pa bodo namenili tudi ogledu Ljubljane. Kdaj točno v avgustu se bo ta mini kamp odvijal v Ljubljani, ni razkril. Zagotovo bi košarkarje prišla pozdravit velika množica slovenskih košarkarskih navijačev, če bi vedeli, kdaj in kje točno bodo v slovenski prestolnici.

LeBrona ni več v ekipi

Ekipa Los Angeles Lakers trenutno premore nekaj manj znanih imen kot lani. Zapustil jo je superzvezdnik LeBron James, ki bo po novem igral za ekipo Philadelphia 76-ers. V ekipi tudi ni več DeAndreja Aytona, ki je bil na naboru, na katerem je sodeloval tudi Dončić, prvi izbor. Lahko pa v Ljubljani poleg Dončića pričakujemo Austina Reavesa, LeBronovega sina Bronnyja Jamesa, Daltona Knechta ...