Navijači v skrbeh za Dončića, Američani razkrivajo, kako resno je

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je zaradi težav s hrbtom izpustil gostovanje Los Angeles Lakers pri Detroit Pistons. Jezerniki so tudi brez svojega prvega zvezdnika slavili s 121:116, ameriški mediji pa poročajo, kako resne naj bi bile njegove zdravstvene težave. Dončić je tekmo izpustil zaradi zategnjenosti mišic v spodnjem delu hrbta. To ni prvič, da ima slovenski as v tej sezoni tovrstne težave, saj je zaradi njih 28. oktobra že počival na tekmi proti Los Angeles Clippers.

Iz ZDA prihajajo spodbudne informacije

Čeprav ponavljajoče se težave s hrbtom vzbujajo skrb, za zdaj ni znakov, da bi šlo za resnejšo poškodbo. Kot poroča ameriški časnik Los Angeles Times, trener Lakersov JJ Redick ne pričakuje, da bi Dončićeve težave pomembneje vplivale na njegovo sezono. V klubu so pri obremenitvah slovenskega zvezdnika previdni, še posebej zaradi zgoščenega razporeda tekem.

Dončić sicer igra v izjemni formi. Na zadnjih štirih tekmah je v povprečju dosegal kar 45 točk, devet skokov in skoraj osem asistenc. Nazadnje je proti Portland Trail Blazers dosegel osupljivih 53 točk.

Reaves zablestel v Dončićevi odsotnosti

Medtem ko je Slovenec počival, je odgovornost prevzel Austin Reaves. Z izjemnimi 43 točkami je bil prvi mož zmage nad Detroitom. Lakersi so tekmo odprli silovito in prvo četrtino dobili z 38:14, a so se gostitelji v nadaljevanju nevarno približali. Reaves je v odločilnih trenutkih poskrbel, da preobrata ni bilo. Jezerniki so tako dosegli deveto zmago v sezoni in ostali na vrhu zahodne konference.

Kdaj se bo Dončić vrnil?

Lakerse že v noči na torek po slovenskem času čaka gostovanje pri Atlanta Hawks. Po dosedanjih informacijah bi se Dončić lahko vrnil že na tej tekmi, vendar njegov nastop še ni potrjen.

Za zdaj tako ostaja odprto vprašanje, ali bo slovenski zvezdnik potreboval še nekaj počitka ali pa ga bomo kmalu znova videli na parketu.