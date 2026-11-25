Severnoameriška liga NBA je v ZDA uvodni mesec sezone dosegla rekordno gledanost, k čemur je prispeval tudi odličen začetek Luke Dončića. V prvem mesecu sezone si je tekme v ZDA ogledalo več kot 75 milijonov gledalcev, nacionalne prenose pa je v povprečju spremljalo 2,62 milijona ljudi, 37 odstotkov več kot lani, so sporočili iz lige NBA.

Po podatkih lige NBA je več kot 75 milijonov ljudi v ZDA v prvem mesecu sezone spremljalo vsaj del tekem prek televizijskih in pretočnih platform NBC, Peacock, ESPN in Amazon Prime Video. Gre za največje občinstvo v uvodnem mesecu sezone v zgodovini lige. Gledanost lokalnih prenosov se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za 24 odstotkov. Dončić je na prvih 13 tekmah sezone dosegel najmanj 500 točk in postal šele četrti košarkar v zgodovini lige s takšnim dosežkom. Pred njim je to uspelo Wiltu Chamberlainu, Ricku Barryju in Jamesu Hardnu. Liga je ob njem med izstopajočimi posamezniki uvoda sezone omenila še zvezdnika Golden State Warriors Stephena Curryja in San Antonio Spurs Victorja Wembanyamo.

Največ gledalcev med dosedanjimi nacionalnimi prenosi je pritegnila uvodna tekma med New York Knicks in Philadelphia 76ers, ki si jo je na televiziji NBC ogledalo 7,7 milijona ljudi. Za NBC je to druga sezona po vrnitvi k prenosom lige NBA po več kot dveh desetletjih. Prenose NBC je v prvem mesecu v povprečju spremljalo 4,5 milijona gledalcev, 27 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Po podatkih spletne strani Sports Media Watch je prenose na platformi Prime Video v prvih osmih tekmah v povprečju spremljalo 2,05 milijona gledalcev, kar je 83 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Prenosi na ESPN so dosegli povprečno 1,8 milijona gledalcev. V noči na soboto bo na Prime Video prenos obračuna med Dončićevimi Los Angeles Lakers in San Antonio Spurs, za katere igra Wembanyama. Tekma v San Antoniu se bo po slovenskem času začela ob 3.30.