EHF na EP v rokometu prepovedal Thompsonovo pesem, potem ko so jo Hrvati zahtevali.

Na sobotni tekmi evropskega rokometnega prvenstva v Malmöju je med dvobojem Hrvaške in Gruzije odmevala pesem Ako ne znaš što je bilo Marka Perkovića Thompsona, poroča hrvaški Večernji list. Predvajanje skladbe je sprožilo burne odzive gledalcev in hitro preraslo v mednarodno športno polemiko.

Pesem ni bila del uradnega glasbenega seznama

Evropska rokometna zveza (EHF) je po tekmi potrdila, da pesem ni bila del uradnega glasbenega seznama, odobrenega za prvenstvo. Kot so poudarili, je bila odločitev o njenem predvajanju v nasprotju z veljavnimi protokoli, zato so že uvedli ukrepe, da se podobni zapleti v prihodnje ne bi ponovili.

Dogajanje med tekmo evropskega prvenstva je sprožilo uraden odziv krovne rokometne organizacije. FOTO: AFP

Tekmo je z 32:29 zmagala Hrvaška. FOTO: AFP

»Na dan tekme je hrvaška delegacija večkrat zahtevala, da se pesem predvaja, vendar je bil zahtevek vsakič zavrnjen. Kljub temu je bila pesem predvajana, kar se ne bi smelo zgoditi. Skladba ne odraža vrednot, ki jih to prvenstvo zastopa,« so sporočili iz EHF-a. Ob tem niso pojasnili, zakaj je bila pesem kljub prepovedi vendarle predvajana, so pa zagotovili, da primer obravnavajo v okviru notranjih postopkov. »Ta pesem nikoli ni bila del originalnega seznama. Vse skladbe so bile preverjene in odobrene že pred prvenstvom,« so še zapisali v uradnem odzivu.