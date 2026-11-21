Guardian je objavil, da se vse več športnikov zaradi visokih stroškov tekmovanj obrača na spletno platformo OnlyFans, vendar pa ne objavljajo vsi erotičnih vsebin. Nekateri ponujajo posnetke treningov, utrinke iz zakulisja in druge vsebine, s katerimi si zagotavljajo dodaten zaslužek.

Posnetki treningov

Med njimi je tudi belgijski hitrostni drsalec Bart Swings, olimpijski prvak, ki objavlja posnetke treningov in tekem. Sam nima plačljivega profila, prejema pa sponzorsko podporo platforme. Ta mu je pomagala pri financiranju poti na letošnje olimpijske igre v Milanu in Cortini d'Ampezzo.

Različni odzivi Mednarodna kolesarska zveza je gorskemu kolesarju Lewisu Buchananu prepovedala nastopanje v opremi z oznakami OnlyFans, ameriška organizacija za dirke v pospeševanju NHRA pa je pred sezono 2025 prepovedala nastopanje voznici Summer Richardson kot športnici s sponzorstvom platforme. Nekatere druge športne panoge so sponzorstva OnlyFans sprejele, med njimi motociklistično prvenstvo moto2, v katerem nastopa ekipa OnlyFans American Racing.

Ameriška odbojkarica na mivki Avery Poppinga naj bi s plačljivim profilom zaslužila približno okoli 2150 evrov na mesec, kar ji omogoča, da se v celoti posveča športni karieri. Nemška olimpijska prvakinja v bobu Lisa Buckwitz ocenjuje, da jo tekmovalna sezona stane približno 50.000 evrov. Na OnlyFansu objavlja tudi izzivalnejše fotografije, a poudarja, da se ne namerava fotografirati gola. Zaslužek ji omogoča financiranje ekipe.

Dveletna prepoved

Nekateri športniki se odločajo tudi za bolj eksplicitne vsebine. Novozelandski veslač Robbie Manson pravi, da se mu je po pridružitvi platformi dohodek več kot podvojil. Britanski kanuist Kurts Adams Rozentals pa je povedal, da je leta 2025 z objavami zaslužil približno 112.000 evrov, čeprav je prejemal letno športno podporo v višini okoli 18.000 evrov. Zaradi eksplicitnega videoposnetka, ki ga je marca 2025 objavil na Instagramu, mu je krovna zveza sicer izrekla dveletno prepoved tekmovanja. OnlyFans ustvarjalcem izplača 80 odstotkov prihodkov, preostalih 20 odstotkov pa obdrži.