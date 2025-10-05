Nečak Lionela Messija razkril, kakšen je slavni nogometaš v zasebnem življenju: »Veliko smo pretrpeli«

Lionel Messi je eden najbolj prepoznavnih športnikov na svetu, a za bližnje ostaja predvsem družinski človek. Njegov nečak in krščenec Tomás Messi je v pogovoru za argentinski časnik La Nación razkril, kako svetovno znani nogometaš živi stran od žarometov – in priznal, da je slava družini prinesla tudi boleče trenutke.

Tomás je nekoč poskušal hoditi po stričevih stopinjah, a mu športna kariera ni uspela predvsem zaradi poškodb. Danes vodi lastno spletno platformo v Rosariu, kjer je nedavno opravil intervju s svojim slavnim stricem. V pogovoru sta se dotaknila tako Messijevih morebitnih načrtov za svetovno prvenstvo 2026 kot njegove prihodnje upokojitve.

Družina je vedno na prvem mestu

Tomás je povedal, da je Lionel kljub življenju v tujini vedno ostal zelo povezan z družino: »Redno se slišimo, kadar lahko, ga obiščemo, on pa pride domov za praznike ali ob reprezentančnih tekmah v Argentini,« je dejal. Messi je nedavno morda zadnjič zaigral za Argentino na domačih tleh, kar je bil za družino izjemno čustven trenutek.

»Zadnja leta so bila polna veselja, zdaj pa čutimo malo žalosti, ker vemo, da se približuje konec. Ne želimo, da bi se končalo, a hkrati je to, kar doživlja, res nekaj lepega,« je dodal Tomás.

Slava ima svojo ceno

Čeprav jih Messi redno vključuje v svoje življenje, Tomás priznava, da je bila medijska pozornost za družino pogosto naporna: »Kot družina smo veliko pretrpeli,« je povedal. »A vedno smo si v oporo. Leo je pri nas preprosto še en družinski član – sproščen stric, ne pa svetovna zvezda ali najboljši nogometaš na svetu.«

O morebitni Messijevi udeležbi na naslednjem svetovnem prvenstvu družina ne ve ničesar konkretnega. »O tem ne govori. Odločil se bo, ko bo čas za to,« je pojasnil Tomás. Kljub svetovni slavi pa je Messi doma povsem običajen. Na družinskih srečanjih se pogovarjajo ob pijači in žaru, vsak ima svojo vlogo: nekdo skrbi za meso, drugi za prigrizke. »Ko se zberemo, nas je veliko in živimo daleč narazen, a vedno se imamo lepo,« pravi Tomás.

Teža slavnega priimka

Tomás je priznal, da je priimek Messi zanj sprva predstavljal breme: »Zdelo se mi je, kot da moram biti tak kot on, in to ni bilo lahko. Sčasoma sem se s tem naučil živeti. Ko sem spet začel igrati nogomet, me mnenje drugih ni več obremenjevalo,« je povedal. Messi mu je vedno stal ob strani, ga spodbujal in mu dajal nasvete, ko jih je potreboval.

Čeprav je Lionel Messi svetovna ikona, je za svojo družino predvsem zvest, preprost in topel človek, ki svoj zasebni svet skrbno varuje pred zunanjim svetom.